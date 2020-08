Mas nem todas as pessoas confinadas conseguem obter essa autorização: os delegados de saúde avaliam caso a caso. Por exemplo, é mais provável dar uma autorização a alguém que esteve em contacto com uma outra pessoa que contactou com um infetado do que a pessoas que estiveram em contacto direto com um doente e aguardam o resultado dos testes.

Santa Casa da Misericórdia está a ajudar três ou quatro famílias. GNR faz fiscalização porta a porta

Além da Junta de Freguesia, também a Santa Casa da Misericórdia de Mora tem estado a ajudar a população com o mesmo sistema de apoio domiciliário. “Todos os pedidos que nos chegam verificamos e fazemos apoio domiciliário. Damos nota à nossa cozinha, que fabrica mais refeições para aquelas pessoas e o nosso serviço de apoio domiciliário vai entregar”, explica ao Observador o vice-provedor José Mariano.

Estima que entre três a quatro famílias estejam neste momento a ser auxiliadas por este serviço da Santa Casa da Misericórdia. Um deles é um homem cuja mulher foi internada no Hospital de Évora com Covid-19 e a filha está também em confinamento. Acabou por ficar sozinho.

Também a GNR reforçou o patrulhamento. Todos os dias, um guarda vai à casa das 46 pessoas infetadas fazer um “controlo porta a porta”. “Veem se a pessoa lá está e se precisam de alguma coisa”, explica o Major Vieira. É um dois em um: por um lado, verificam se o doente está a cumprir o isolamento profilático; por outro, se detetarem alguma pessoa que precise de alguma ajuda, reportam à Junta de Freguesia. Segundo garantiu o Major Vieira ao Observador, não houve até ao momento “nenhuma situação de incumprimento”, de alguém que tenha saído de casa mesmo estando infetado ou estando obrigado ao isolamento.

Parte da população fechou-se em casa e fechou estabelecimentos por iniciativa própria por “angústia, ansiedade e medo”

O surto deu sinais de existir no dia 9 de agosto — mas o vírus já lá andava há mais tempo. Nesse domingo à noite, o presidente da Câmara de Mora, que se encontrava de férias, foi alertado para a existência de três casos de Covid-19 na vila de Mora: todos eles de pessoas de famílias diferentes. “Estamos a falar de um concelho que nunca teve nenhum caso de doença e praticamente em oito ou nove dias passámos do zero para os 46 casos. Tivemos que agir muito rapidamente. Na segunda de manhã tomámos logo as medidas que às 9h00 da manhã era possível tomar para reduzir os contactos com as pessoas”, diz ao Observador Luís Matos.