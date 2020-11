Há uma semana, a notícia assombrou o país, mas sobretudo o setor do retalho: em cima de mesa, a mesma em que se sentam António Costa e os seus ministros, surgiu a possibilidade de um confinamento total no início de dezembro, durante o qual apenas as escolas permaneceriam abertas. A medida permanece nesse mesmo plano, o do estudo e da expectativa. Ao mesmo tempo que, a concretizar-se, tentará salvaguardar a mobilidade das famílias portuguesas no Natal, será uma violenta machadada na economia, em particular no comércio.

“Seria um péssimo sinal”, nas palavras de Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APED. Para retalhistas e estrutura associativa, a estratégia a adotar é unânime: antecipar a época das compras de Natal, diluindo a corrida às lojas no tempo, um imperativo legal à luz das atuais restrições de acesso aos espaços comerciais, e acautelando um eventual confinamento a coincidir com o auge do maior pico de consumo do ano, onde, só no ano passado, os portugueses gastaram oito mil milhões de euros, de acordo com a SIBS.

O setor aposta na Black Friday, tradição importada dos Estados Unidos, onde há muito que a sexta-feira que sucede o Dia de Ação de Graças é reservada a descontos generosos e liquidações. Em 2019, os portugueses gastaram, em média, 80 euros por cartão. Este ano, a tendência de alargar as campanhas a mais dias acentuou-se. Na última semana, os spots publicitários começaram a invadir a antena e prometem descontos imediatos, sem ter de esperar até dia 27 de novembro.

A mais de um mês do Natal, marcas e superfícies acenam aos consumidores com descontos, ao mesmo tempo que se munem das ferramentas que permitam responder à procura. Vendas por telefone e via WhatsApp, incentivo às compras online, reforço dos serviços de entregas, mas também de novas modalidades de recolha, incluindo sem ter de sair do carro, e prolongamento dos prazos de troca fazem parte de um manual de novas práticas que quer conquistar a confiança de quem compra, mas também a sustentabilidade dos agentes económicos. Esta é também a época em que assistimos ao frenesim dos aglomerados à porta das lojas. Eis o tipo de cena que, com um vírus à solta, não se pode repetir.

Compras por telefone e WhatsApp, drive-in e três meses para trocas. A Black Friday em tempo de pandemia

O mês é negro na Sport Zone. Não no sentido trágico do termo, mas porque a última sexta-feira de novembro foi antecipada e prolongada por cerca de 30 dias, campanha que recebeu o nome “Black Month”. “Temos promoções exclusivas online precisamente porque não queremos criar aglomerados de pessoas nas lojas. Mais perto da data [de 27 de novembro] algumas promoções vão refletir-se também nas lojas físicas”, explica Jorge Simões, diretor de Marketing e eCommerce da cadeia de artigos de desporto.

São quase 90 as lojas a que se refere e estão, para já, abertas, apesar de obedecerem a apertadas regras de lotação e horário. Para o mês de novembro, dias de descontos ininterruptos, a empresa fez um “esforço considerável” para diversificar os canais de compra. Com o tradicional clímax de consumo, avista-se um novo boom na adesão dos portugueses ao ecommerce. Jorge defende, contudo, a importância de apetrechar o canal offline. O retalho entra assim numa espécie de vale tudo — tudo, menos ter aquela que é, provavelmente, a visão mais característica da reta final do ano: multidões às compras.

“Desenvolvemos novos serviços. As nossas lojas passam a ter um número de telefone para receberem encomendas, que podem depois ser levantadas dentro da loja, em balcões de compra rápida que estamos a instalar à porta de 60 das nossas lojas ou até mesmo num terminal drive-in. Implementámos ainda a venda por WhatsApp — o cliente vai ao site, copia o link do produto que quer e envia. Nesse caso, garantimos resposta em 20 ou 30 minutos e a possibilidade de reservar o artigo por 24 horas”, esclarece o responsável.

naFila, as senhas virtuais dos centros comerciais

Outra das inovações de que fala Jorge é uma ferramenta que permite virtualizar as habituais filas. Desenvolvido pela Sonae Sierra, gestora de centros comerciais como o Colombo e o NorteShopping, o naFila pretende oferecer aos clientes das lojas aderentes um sistema remoto de senhas, de forma a evitar os aglomerados de pessoas à espera de vez para entrar ou a aguardar atendimento.

“Esta solução foi implementada para dar resposta aos consumidores e apoiar a atividade dos lojistas num período em que a operação dos centros comerciais se encontra significativamente limitada pelas medidas de contenção e prevenção da Covid-19”, esclareceu Cristina Santos, administradora responsável pela gestão de centros comerciais da Sonae Sierra em Portugal e Espanha.