A uns metros do quarto de Maria, avista-se um casal abraçado, que espreita pela janela e tenta perceber o que está a acontecer. “A minha mulher está doente e, como não me deixavam visitá-la, acabei por ficar aqui com ela”, começa por contar António Teixeira Félix, que trocou a sua casa pelo lar. Passa os dias a ler e a conversar, recorda o tempo em que, com a mulher, estava ao leme de uma salão de cabeleireiro. “Ainda hoje gostamos de nos arranjar”, assegura Maria dos Anjos.

A tão esperada vacina está a poucos minutos de chegar ao quarto do casal e António, que já foi operado a uma artéria no coração e à vesícula, garante não a temer. “Se me pedissem para ser o primeiro vacinado a nível nacional, aceitava sem receio.”

No outro lado do corredor, no quarto número 15, Álvaro Leite, de 84 anos, é um dos mais bem dispostos do grupo. Estava habituado a sair todos os dias, fosse para ir ao tasco picar alguma coisa ou jogar com os amigos. Agora, lamenta não o poder fazer, mas nem por isso perdeu o sentido de humor e, claro, a esperança. Conduziu camiões pesados durante vários anos e nega qualquer sinal de cansaço. “Tenho milhares de quilómetros nos braços. Se me perguntar se estou cansado, digo-lhe que não.” Está visivelmente contente por receber a vacina, “de que todos falam na televisão”. “Oxalá seja uma solução”, diz, já a postos, sentado numa cadeira e de camisola interior com a manga arregaçada.

“Menina Joana, já lhe disse que tem de esperar no seu quarto”; “Tenho fome, a esta hora já estava a comer”. A utente mais desobediente e irrequieta é Joana Rodrigues, com 71 anos e conhecida por gostar de pintar. De xaile escuro nos ombros, bengala numa mão e uma garrafa de água na outra, passeia nos corredores e fura as regras que a mandam esperar pela vacina no quarto. “Acho que a vacina vai resolver qualquer coisa, estou positiva, mas só o tempo o dirá”, diz, encolhendo os ombros.