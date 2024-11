Conferência ASWP/Serralves foca-se na regeneração

Já João Pedro Azevedo focou-se na inovação tecnológica, que é uma competência central da Amorim Cork Composites e afirmou que a empresa “tem a obrigação de experimentar e desenvolver o que não existe”. De acordo com João Pedro Azevedo, a empresa olha para os materiais de economia circular como uma oportunidade e, nos últimos anos, desenvolveu e implementou várias tecnologias, que permitem “levar a cortiça a espaços competitivos completamente diferentes”.

Luís Almeida deu a conhecer o modelo de negócio da Logoplaste, que consiste em entregar diretamente nas fábricas dos clientes as embalagens de que este precisa. “As grandes vantagens deste modelo de negócio são que o facto de não ser necessário haver stocks intermédios e de se poupar no transporte, paletização e todas as embalagens secundárias, com ganhos de custos e sustentabilidade”, afirmou o Chief Commercial Officer. Segundo Luís Almeida, a Logoplaste diferenciou-se da concorrência através do conhecimento do capital humano e da inovação: “o conhecimento é o que nos tem permitido trazer soluções mais sustentáveis”.

Por fim, Paulo Sousa referiu que a indústria dos plásticos tem desafios acrescidos no que toca à aplicação de conceitos como a economia circular, porque “neste momento a Europa quer ir além de tudo o que existe em todos os outros mercados” e está a tomar um nível de exigência enorme. Para o CEO da Colep Packaging, atualmente estão a ser geridos custos de contexto muito significativos na Europa que tornam as empresas europeias, que estão a operar em contexto europeu, não competitivas do ponto de vista internacional. Paulo Sousa afirmou, ainda, que é necessário fazer o trabalho de descarbonização da indústria e reciclar mais, mas sempre com vista ao aumento da competitividade.

“Vozes Circulares”, o novo podcast da ASWP em parceria com o Observador

O encerramento da conferência ficou marcado pela intervenção de Emídio Sousa, Secretário de Estado do Ambiente, e pela apresentação do podcast da Associação Smart Waste Portugal, “Vozes Circulares”, por Luísa Magalhães, Diretora Executiva da ASWP. Este podcast, em parceria com o Observador, vai debater temas relacionados com a economia circular e tem como objetivo inspirar e educar a sociedade.

O podcast será quinzenal e o primeiro episódio sai já no dia 9 de dezembro, às 14h35, ficando, depois, disponível em todas as plataformas de streaming e no site da Smart Waste Portugal. Não perca!