Medidas tão restritivas como as que o governo de António Costa impôs para este fim de semana ou o novo confinamento que se prepara para anunciar já terça-feira — após quatro dias com uma média de cerca de 10 mil casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal e mais de 100 mortes diárias –, foram tomadas, ou pelo menos mantidas, em vários países da Europa ainda antes do Natal. E pareceu valer a pena: entre os nove países analisados pelo Observador, foi naqueles onde as limitações apertaram antes da época natalícia e o fim do ano que maior sucesso houve em controlar a epidemia de Covid-19.

Por cá, a escalada do número de novos casos conhecida a partir de quarta-feira já revela os contágios que ocorreram nos contactos do Natal e sugerem que o alívio dado aos portugueses está agora a ser cobrado: Portugal está com uma maior proporção de infetados que Itália e Espanha; a taxa de crescimento semanal de casos é superior à do Reino Unido, Estados Unidos e Brasil; e as mortes por milhão de habitantes são mais do que o Brasil.

Na Grécia (onde o levantamento das limitações no Natal simplesmente não ocorreu), em França (que aliviou as medidas na época festiva mas estava, ainda assim, com regras mais apertadas que Portugal), na Holanda, Itália e na Alemanha (que restringiram as regras antes do Natal), as vantagens deste esforço está a sentir-se no número de casos e de óbitos no início de 2021. Na Irlanda, onde as regras foram muito aliviadas, acontece exatamente o oposto.

Mesmo nos países com situações epidemiológicas extremamente complexas onde não foram tomadas medidas especiais (seja de alívio ou de restrição) para o Natal, os dados sugerem que as iniciativas das autoridades locais podem ter ajudado a travar o avanço da Covid-19 nos dias em que a situação mais se podia complicar. É o caso dos Estados Unidos e do Brasil, onde algumas cidades mais populosas restringiram a mobilidade.

O Reino Unido, por outro lado, vive um panorama de descontrolo: a nova variante do vírus, o desconfinamento e o alívio do Natal fizeram explodir os números. Sem sinal de que as coisas pudessem melhorar, Boris Johnson anunciou um novo confinamento. Tal como António Costa se prepara para fazer.

Os países que apertaram as medidas

Portugal vs. Itália, Holanda e Espanha

Porquê estes países?

Itália e Espanha têm lugar nesta comparação porque têm características sociais e económicas semelhantes às de Portugal. A Holanda, embora significativamente diferente nesses aspetos, tem registado uma evolução epidemiológica parecida à portuguesa.

O que dizem os dados sobre os casos?

Entre estes quatro países em análise, Portugal é o segundo em número de novos casos acumulados ao longo das últimas duas semanas por cada 100 mil habitantes, a métrica que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) tem como referência para avaliar a evolução epidemiológica da epidemia de Covid-19 nos países da União Europeia.

Até esta sexta-feira, Portugal registava 675,7 novos casos em 14 dias por cada 100 mil habitantes, quase o dobro de Espanha (363,5) e de Itália (349,1). Apertar as medidas por parte dos espanhóis (que o fizeram por regiões) e italianos (que tomaram decisões antes do Natal) parece ter trazido benefícios: uma fatura menos pesada para pagar após as festividades.

Veja-se, por outro lado, o caso da Holanda: tendo em conta os dados da última quinta-feira, contabilizava 696,3 novos casos em 14 dias por cada 100 mil habitantes. Não está muito longe dos números de Portugal, mas foi por cá que o número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 mais aumentou — e fê-lo em flecha desde 31 de dezembro, precisamente uma semana depois do Natal. Entre 28 de dezembro e a véspera de Ano Novo, o número de novos casos até diminuiu, mas a um ritmo cada vez menor até depois explodir esta quarta-feira.