“Layoff tradicional”, “layoff simplificado”, “apoio à retoma progressiva” e “incentivo extraordinário à normalização da atividade”. Com a evolução da pandemia, o Governo foi criando novos mecanismos de apoio às empresas e expressões como as anteriores entraram no léxico das empresas e dos trabalhadores. Em março, o Executivo começou por avançar com o layoff simplicado (menos burocrático do que o clássico) e a ideia inicial era que terminasse em junho. Mas foi prolongado até ao final de julho. Para agosto, ficou a garantia de um novo mecanismo, com moldes diferentes.

Há, porém, empresas que podem manter-se no regime que ainda vigora. O que já se sabe sobre o novo layoff — um “apoio à retoma progressiva”, como lhe chama o Governo — e o que o distingue dos outros? A versão final do mecanismo ainda não foi publicada, mas há já pistas no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) e o tema foi discutido com os parceiros sociais. Um guia para perceber o que já foi decidido e o que está em cima da mesa.

Que regime ainda está em vigor?

O Governo prolongou até final de julho o layoff simplificado, com a promessa de que criaria uma nova versão deste mecanismo extraordinário, que entraria em vigor a partir de agosto. Mas que mecanismo foi este criado no início da pandemia? Na prática, o Executivo quis, logo em março, simplificar um instrumento que já existia no código do trabalho (ver pergunta 8), para que as empresas mais afetadas na atividade pela pandemia pudessem a ele aderir rapidamente, com menos burocracia. Podiam aceder as empresas obrigadas por lei a fechar, que viram a atividade parar total ou parcialmente devido à interrupção das cadeias de abastecimento globais e que registaram uma quebra de, pelo menos, 40% da faturação (face a um período homólogo do ano passado).

Chamou-lhe “layoff simplificado” e tem como objetivo evitar despedimentos e salvaguardar postos de trabalho, suspendendo contratos ou reduzindo o horário de trabalho dos funcionários. A desvantagem é que apenas garante aos trabalhadores dois terços do salário (a empresa, se assim o entender, pode pagar mais). Desse valor, 70% é garantido pela Segurança Social e os restantes 30% pelo empregador.

No caso de se tratar de uma redução do horário de trabalho, o trabalhador recebe a remuneração por inteiro da parte do horário que continua a prestar (paga pelo empregador). Da parte que deixa de trabalhar, tem direito aos tais dois terços, comparticipados pela Segurança Social. Por exemplo, se tiver um salário de 1.000 euros e tiver visto o horário reduzir em 50%, recebe 500 euros (da parte que diz respeito às horas trabalhadas) e dois terços dos restantes 500 euros — sendo 70% desse montante comparticipado pela Segurança Social.

Segundo chegou a dizer o Ministério do Trabalho, os pedidos das empresas são aprovados, em média, em 16 dias (no layoff tradicional, o processo podia levar meses). Porém, o Governo já disse que, a partir de agosto, haverá uma nova versão do layoff simplificado.

Que nova versão do layoff é essa?

A nova versão ainda não está regulamentada, embora esteja prevista no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) com o nome “apoio à retoma progressiva”. Só que o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, tem adiantado, nos últimos dias, que o mecanismo que está a ser agora planeado pelo Governo pode, afinal, ser algo diferente daquele que foi apresentado no PEES. Mas vamos por partes.

O que diz o PEES?

Nesse documento, o Executivo prevê que só possam manter-se em layoff simplificado as empresas “que permanecem encerradas por determinação do Governo” — por exemplo, as discotecas — tendo, para o efeito, de pedir mensalmente a renovação do apoio, sem limite de pedidos. As restantes têm três opções: ou retomam a atividade sem este tipo de ajuda; ou pedem o layoff tradicional; ou aderem à nova versão do layoff simplificado. Essa nova versão, segundo o PEES, não permite a suspensão do contrato de trabalho, mas apenas a redução do horário consoante a quebra de faturação da empresa.

As empresas que continuam a ter de reduzir a sua atividade e têm quebras de faturação entre 40% e 60% (no mês anterior ao do pedido face ao mesmo período do ano anterior) poderão, entre agosto e setembro, reduzir o horário de um trabalhador até ao máximo de 50% e a, partir de outubro, até ao máximo de 40%. Se tiverem quebras de faturação iguais ou superiores a 60% podem reduzir o horário do trabalhador em 70% e, a partir de outubro, em 60%.

“Calma lá, se estiver no novo layoff, passo a receber mais do que na primeira versão do simplificado?”

Não necessariamente (pelo menos ao início). Na nova versão do layoff simplificado, as empresas pagam a 100% o número de horas que o funcionário trabalha e o Estado continua a comparticipar o número de horas não trabalhadas. Entre agosto e setembro, os trabalhadores recebem, pelo menos, 66% dessas horas não trabalhadas (com a Segurança Social a garantir 70% desse valor) e as horas trabalhadas. É possível que já haja trabalhadores nestas condições, daí que o salário possa não sofrer alteração nesta primeira fase. Entre outubro e dezembro é que o rendimento pode aumentar, já que o pagamento das horas trabalhadas é assegurado em 80%.

Feitas as contas, com este novo regime, a partir de agosto, o trabalhador passará a receber um vencimento que varia (consoante o número de horas de trabalho reduzidas) entre 77% e 83%. A partir de outubro, passa a receber entre 88% e 92% do seu salário bruto.

Uma caraterística que se mantém é o facto de o trabalhador não poder receber menos do que o salário mínimo. Ou seja, um trabalhador que recebia, antes da pandemia, 635 euros, vai continuar a receber esse montante, independentemente dos cortes horários. O valor máximo a receber é de 1.905 euros.

Mais uma vez, é preciso esperar pelo novo diploma para perceber se o Governo decidiu manter o que desenhou no PEES.

Quais as condicionantes no acesso?

Segundo o PEES, para a ter direito ao novo layoff, as empresas ficam proibidas de fazerem despedimentos coletivos, “por extinção do posto de trabalho e por inadaptação durante a aplicação da medida e nos 60 dias subsequentes”. Também não podem distribuir dividendos enquanto usufruírem da medida.

E há mudanças na isenção da TSU?

Se o layoff simplificado previa a isenção da Taxa Social Única (TSU), no novo layoff, as grandes empresas vão ter uma isenção de 50% em agosto e setembro, e passam a pagar a taxa na íntegra a partir de outubro. As médias e pequenas estão isentas até setembro e têm redução de 50% entre outubro e dezembro.

Então, o que falta saber?

Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, disse ao Expresso que o Governo planeia permitir que se mantenham em layoff simplicado (a primeira versão) as empresas mais afetadas pela pandemia (e não apenas as que estão fechadas por ordem do Executivo, como aponta o PEES). “Achamos que devemos reforçar medidas de apoio às empresas e ao emprego, nomeadamente equacionamos renovar o lay-off simplificado para empresas com quebras significativas de faturação”, adiantou.