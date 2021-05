O outro bloqueio chamado Ventura

À indisponibilidade (estratégica ou não) de Rio para liderar a família não socialista juntou-se outro dado evidente: a direita, ou uma parte da direita, terá dificuldades em lidar com o fenómeno André Ventura. O líder do Chega aproveitou o Congresso do MEL para fazer uma demonstração de força e para jurar que a direita jamais voltará ao poder sem o Chega no Governo.

A rejeição de uma direita dependente da estratégia de Ventura ficou bem evidente nos discurso dos adversários. Francisco Rodrigues dos Santos sugeriu-o: “O espaço do CDS é insubstituível na nossa democracia: aqueles que procuram o CDS fora do CDS não o vão encontrar. Vou colocar Partido Popular no lugar que merece e que sempre foi o seu, à direita e na direita que serve a Portugal, um partido das pessoas e das liberdades.”

João Cotrim Figueiredo concretizou-o. “Não contem connosco também para enveredar por populismos, para promover homens providenciais e aceitar visões autoritárias e divisivas, nunca apoiaremos visões não liberais da sociedade”. E Rio não o disse, porque desta vez não falou para a direita, mas já garantiu que nunca abdicará dos princípios do PSD.

Mas a verdade é que, em muitos momentos deste congresso, a rejeição dos ideais iliberais foi quase tão forte como a rejeição do socialismo, prova mais uma vez de que há um dilema que a direita tarda em conseguir resolver: se um dia for chamada a ser poder, contará com a agenda (e os votos) da direita radical ou mantém a cerca sanitária? “Vão engolir um sapo“, sugeriu no primeiro dia de congresso, Nuno Afonso, vice-presidente do Chega.

Com sapo ou sem sapo, a deputada do CDS Cecília Meireles, outra dos destaques destes dois dias de congresso, apontou o óbvio. “A direita tem de sair do divã, parar de se discutir a ela própria e começar a discutir o que quer para o país, de forma direta e clara”. Conseguirá fazê-lo a tempo e com estes protagonistas?