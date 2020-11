Quem está nos serviços do XXI Congresso do PCP vai dizendo que a exigência extra não é “nada de mais”, já que de há uns meses para cá todos fomos confrontados com a necessidade de usar máscara no dia a dia, desinfetar regularmente as mãos ou manter a distância para as outras pessoas. Mas será mesmo assim?

As diferenças físicas são notórias: as cadeiras dos delegados alinham-se no centro do pavilhão, ainda que à medida que o tempo passa se movam uns centímetros para o lado. Nada que o intervalo para almoço não resolva, com a sala a ser reorganizada. No regresso já sabem, devem ocupar o mesmo lugar. Aliás, o lugar deve ser o mesmo para cada delegado ao longo de todo o dia. Nas bancadas a tarefa é mais fácil: os jornalistas são acompanhadas por alguém da organização do PCP para os lugares marcados, um para cada órgão, e os delegados sabem onde têm que se sentar também. À entrada é medida a temperatura a todas as pessoas, mesmo que passem 50 vezes pela mesma porta, não há como escapar ao controlo da temperatura corporal nem à desinfeção das mãos.