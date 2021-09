Conheça o desporto a que poucos conseguem resistir

Desde que a CUPRA começou a patrocinar o WPT, há dois anos, o envolvimento da marca tem evoluído continuamente, apoiando a expansão internacional deste desporto e o seu desenvolvimento profissional. Em 2020, o CUPRA Formentor tornou-se o carro oficial do WPT, sendo este também uma das estrelas do Cascais Padel Master 2021, estando exposto junto ao court central, nos Jardins do Casino Estoril, e disponível para a realização de test drive por quem o desejar.

A eficiência também tem garra ↓ Mostrar ↑ Esconder Uma mistura de squash com ténis é o que, frequentemente, se diz do padel para tentar descrever a modalidade. Recorrendo à definição da FPP, trata-se de um desporto jogado a pares, que utiliza raquetes e bolas próprias. Joga-se num campo retangular e totalmente fechado, com 10 metros de largura por 20 de comprimento, dividido por uma rede ao meio. Nos topos e em parte das laterais o recinto apresenta uma superfície em vidro ou alvenaria, sendo que o piso pode ser em relva sintética, alcatifa (estas duas são as mais comuns) ou betão poroso. Além da capacidade de atrair pessoas com perfis muito diversos e do seu caráter amplamente social (integra famílias e amigos como nenhum outro desporto), a FPP destaca ainda, no seu site, a facilidade de aprendizagem como uma das principais vantagens do padel. Aponta, também, a possibilidade de qualquer pessoa poder disputar pontos desde a primeira experiência, permitindo uma evolução rápida, sobretudo se procurar o apoio de um monitor e praticar, pelo menos, duas vezes por semana.

Do México para o mundo

A origem do padel (inicialmente paddle) remonta a 1962, e a International Padel Federation atribui o feito a Enrique Corcuera, um empresário mexicano que construiu no jardim da sua casa, em Acapulco, México, um campo com as dimensões atualmente utilizadas nos campos de padel e com as mesmas características: paredes de cimento a delimitar o perímetro. A verdade é que estas paredes terão sido originalmente construídas para evitar que, quando jogava ténis com os amigos, as bolas invadissem o quintal do vizinho. Aquilo que acabou por constituir a essência do jogo foi o facto de os jogadores continuarem a jogar sem interrupção, mesmo depois de a bola atravessar as linhas e ricochetear nas paredes. Antes de se chamar padel, este jogo — criado na brincadeira — era designado Paddle Corcuera ou Paddle-Ténis e coube a Virginia Corcuera, mulher de Enrique, coligir as regras da modalidade, oferecendo-as como presente de aniversário ao marido.

Anos depois, em 1974, o espanhol Alfonso de Hohenlohe visitou o amigo Enrique Corcuera e ficou de tal forma entusiasmado com o novo jogo que decidiu levá-lo consigo no regresso a casa, tendo construído os dois primeiros campos em Marbella. Espanha foi um dos principais motores da expansão do padel no mundo, tendo o número de jogadores de padel federados ultrapassado o de jogadores de ténis em 2019 (mais 4 727), o que é significativo, sobretudo se tivermos em conta a larga tradição que o ténis tem no país vizinho. Fenómeno idêntico verifica-se na Argentina, onde o número de jogadores e de campos cresce velozmente, rivalizando com o futebol.

A Portugal, a modalidade chegou nos anos 1990 pela mão de uma empresa espanhola, que construiu o primeiro campo no Lisboa Racket Center e organizou os primeiros torneios internacionais da modalidade. Só mais tarde se começa a registar alguma adesão à modalidade, tendo para tal contribuído, em meados do ano 2000, a construção de dois campos no Clube de Ténis de Vila Real de Santo António e, mais tarde, de três campos na Quinta da Marinha, em Cascais. É também por esta altura que se criam os primeiros circuitos de torneios sociais e competitivos, e Portugal começa a participar nos campeonatos da Europa e do mundo. Daí para cá, o crescimento é o que se tem visto, numa evolução constante e muito rápida, integrando todos os que decidem experimentar. E isto é mesmo verdade: de acordo com a FPP, a taxa de jogadores que continua a jogar depois da primeira vez situa-se entre os 80 a 90%.

Vamos a isso?

Se é das poucas pessoas que ainda não pegou numa raquete de padel, mas está cheio de vontade, o melhor que tem a fazer é procurar grupos de jogadores (nas redes sociais há muitos) e escolher um dos muitos campos existentes em todo o país. Para aperfeiçoar a técnica, é aconselhado procurar o apoio de um monitor ou participar em clínicas de iniciação, que são aulas intensivas em grupo, e não perder a oportunidade de assistir à exibição dos melhores atletas do mundo que, por estes dias, competem no Cascais Padel Master 2021. Vamos?