Era março de 2018 quando o arquiteto Souto de Moura foi recebido na Câmara do Porto para mostrar o projeto do Mercado Time Out — um mercado com mini-restaurantes, idêntico ao da Ribeira, em Lisboa, previsto para a ala sul da estação, junto à rua do Loureiro, num espaço que hoje é um amplo parque de estacionamento. Por essa altura, estimava-se que o mercado ficaria concluído ainda em 2018. Mais de um ano depois, atrasado pela polémica, ainda falta a aprovação do projeto final e o início das obras.

O projeto inclui uma torre que, “se não é um miradouro, é pelo menos um Mira-Clérigos”, afirmava o arquiteto à altura, perante Rui Moreira e o seu executivo, “inteiramente favorável” à construção. A mesma torre acabaria por ser um dos maiores problemas. Projetada para ter 20 metros, foi o ponto central da discussão que gerou discordância entre várias entidades nacionais e internacionais, por ser disruptivo em relação a uma zona da cidade do Porto que é Património da Humanidade. A UNESCO opôs-se à ideia, a Câmara do Porto decidiu avançar na mesma. A aprovação definitiva deve chegar ainda este ano.

A polémica com a construção

A dimensão da torre projetada pelo arquiteto Souto Moura foi sempre o grande problema da construção do Mercado Time Out, por ser considerada alta demais, em comparação com os outros edifícios daquela zona da cidade.

Por se tratar de uma zona Património da Humanidade desde 1996, a Direção Geral do Património Cultural — organismo português responsável pelo património cultural imóvel —, antes de aprovar o projeto, viu-se obrigada a pedir um parecer ao órgão consultivo da UNESCO para as questões do Património, o ICOMOS (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios).

O organismo sempre se mostrou desfavorável à construção. Em abril de 2018, o ICOMOS pediu mesmo para o projeto não ser aprovado, por não ter em conta “as recomendações internacionais em matéria de intervenção sobre património construído”.