Consultas nos hospitais em queda e metade dos utentes à espera para lá do tempo máximo. "É inadmissível que nada seja feito", dizem médicos

O número de primeiras consultas de especialidade nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) diminuiu, no primeiro semestre deste ano, cerca de 2% — uma quebra que já não se registava desde 2020, ano da pandemia. A menor capacidade de resposta que o SNS revela em 2024 está a comprometer o acesso dos utentes às consultas e tem impacto direto quer no número de pessoas a aguardar uma primeira consulta de especialidade (que já ascendem quase a 800 mil), quer no tempo de espera, com mais de 50% dos utentes a aguardarem consulta já para lá do tempo máximo de resposta previsto na lei. Sindicatos médicos, Ordem e administradores hospitalares consideram a realidade preocupante e pedem ação ao ministério.

Segundo os dados revelados esta terça-feira pela Entidade Reguladora da Saúde, o número de consultas de especialidade não oncológicas diminuiu 2% de janeiro a junho de 2024, comparando com o primeiro período do ano passado. É a primeira vez que a ERS regista uma quebra no número absoluto de consultas desde o primeiro semestre de 2020, quando o sistema de saúde foi severamente afetado pela pandemia de Covid-19. Depois de uma quebra de 29% nesse período, o número de consultas aumentou 14% em 2021, 18% em 2022 e 5% em 2023 — quando foi superado, no primeiro semestre, o número de consultas pré-pandemia. Em 2024, o ciclo de recuperação foi interrompido.

Desvio de médicos para as urgências pode explicar quebra das consultas

“Os dados são muito preocupantes. Há uma quebra global das consultas”, diz o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH). Para Xavier Barreto, a alocação de médicos aos serviços de urgência pode ajudar a explicar esta diminuição. “O primeiro semestre foi um período marcado por muitas dificuldades nos serviços de urgência, em que muitos médicos foram desviados da atividade programada para os serviços de urgência, e pode ter tido algum impacto”, lembra o responsável. Um diagnóstico também feito pelo bastonário da Ordem dos Médicos. “Poderá ter a ver com o desvio dos médicos para os serviços de urgência, que faz com que a atividade assistencial possa ter sido prejudicada”, admite Carlos Cortes.