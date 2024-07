Uma conta no banco pode ser mais do que um sítio seguro onde guardar o dinheiro. As Contas Pacote do novobanco demonstram isto mesmo: são contas bancárias com todas as ferramentas para fazer a gestão financeira do dia a dia e ainda serviços essenciais como assistência médica e técnica com primeira deslocação gratuita em cada ocorrência. Com todas as suas características e vantagens, as Contas Pacote são competitivas e permitem poupar.

Encontrar uma conta à ordem ou uma conta poupança competitiva pode ser um desafio num mercado em que as ofertas da banca se diferenciam pouco entre si. É neste cenário que o novobanco apresenta contas bem equipadas: as Contas Pacote incluem um conjunto de produtos e serviços que as tornam uma ajuda no dia a dia, em qualquer momento da vida.

O que é uma Conta Pacote?

Estas são contas que podem incluir, sem custo adicional nem taxas, e de acordo com o tipo de conta, cartões de débito e crédito (até dois titulares), operações quotidianas na app, em novobanco online e transações MB WAY, assistência médica e técnica com primeira deslocação gratuita em cada ocorrência e, para os clientes que têm o ordenado domiciliado, a possibilidade de adiantamento do ordenado através do acesso à Solução Ordenado.

Se procura uma conta que some vantagens ao seu dia a dia enquanto o ajuda a poupar, a resposta está nas Contas Pacote do novobanco. Se todos os serviços e produtos incluídos nas Contas Pacote fossem contratados individualmente, o seu valor seria muito superior. Assim, é possível encontrar, sem contratar produtos extra, a conta que se adapta à vida de cada um.

Qual a melhor Conta Pacote para mim?

No conjunto das Contas Pacote desenhadas pelo novobanco, há contas que se adaptam à vida de cada um. As contas 100% e 360º foram pensadas para gerir o dia a dia, somando vantagens. Além do que é comum a todas as Contas Pacote, tanto na Conta 100% como na Conta 360º são disponibilizados gratuitamente dois cartões de débito, dois pré-pagos e dois cartões de crédito. Ambas oferecem ainda as mesmas condições para a Solução Ordenado, uma forma de adiantamento do ordenado para os clientes que tenham o ordenado domiciliado nestas contas. Esta é uma solução de crédito com TAEG de 19,1%, TAN de 16,900%, para um limite de €1.500 e um prazo contratado de 3 meses renováveis, pressupondo a utilização integral do limite de crédito durante 3 meses (informações relativas ao terceiro trimestre de 2024). Assim, conseguirá nunca ter a conta a zeros, mesmo perante um imprevisto que apareça no final do mês.

No caso da Conta 360º, soma a estes produtos os descontos nas segundas e terceiras apólices subscritas dos Seguros Casa, Auto ou Saúde, de 5% e 10%, o abastecimento de combustíveis e em compras no estrangeiro sem comissões com os Cartões de crédito Gold 360º e o reembolso de uma entrada no evento ou espetáculo até limite de €120 por ano. Junte a tudo isto um gestor de conta dedicado e encontrou uma das mais bem equipadas do mercado.

As Contas 100% e 360º têm valores de manutenção desde 4,68€ e 5,72€, respetivamente (valores correspondentes às bonificações máximas) — números que seriam bastante superiores se todas estas vantagens fossem contratadas individualmente.

Conta 100% ↓ Mostrar ↑ Esconder Desde 4,68€/mês com imposto de selo incluído Condições de bonificação máxima, quando se verificam todas as condições abaixo: Domiciliação de ordenado igual ou superior a 670€ ou pensão igual ou superior a 420€;

Compras com cartão (débito ou crédito) iguais ou superiores a 500€ por mês;

Extrato da conta em formato digital;

E dois ou mais pagamentos mensais através de débito direto de despesas de casa.

Conta 360º ↓ Mostrar ↑ Esconder Desde 5,72€/mês com imposto de selo incluído Condições de bonificação máxima, quando se verificam todas as condições abaixo: Soluções de poupança e investimento de saldo médio igual ou superior a 35.000€;

Extrato da conta em formato digital;

E Domiciliação do ordenado igual ou superior a 1.500€ ou pensão igual ou superior a 500€, ou compras com cartão (débito ou crédito) iguais ou superiores a 800€ por mês.

Estas contas completas e adaptadas à exigência de cada cliente têm ainda um detalhe que faz toda a diferença: aos novos clientes que abrirem Conta 100% ou 360º e domiciliarem o ordenado nas Contas Pacote, o novobanco oferece 10% de cashback (até 200€ por mês) em compras de supermercado e gasolineiras (usando o cartão de crédito Verde ou o Cartão Gold 360º, com TAEGs de 17,0% e 19,2%, respetivamente) e ainda 4% de juros TANB nas contas poupança (sobre um máximo de 1.000€ e 2.500€ para as Contas 100% e 360º, respetivamente).

Abra uma Conta Pacote novobanco online e comece já a usufruir de todos os produtos e serviços das contas mais completas e competitivas do mercado.