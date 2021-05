Dois anos antes da grande adesão de oito países da antiga Europa de leste (além de Malta e Chipre), em 2002, Romano Prodi, então presidente da Comissão Europeia, definiu a estratégia geopolítica da Europa à época num discurso em Bruxelas: “Quero ver um Círculo de Amigos à volta da União e dos seus vizinhos mais próximos, de Marrocos à Rússia e ao Mare Negro”. No início do século, apesar do 11 de Setembro recente e da ameaça do Choque de Civilizações, antecipada por Samuel Huntington e que serviu para interpretar o ataque da Al-Qaeda às Torres Gémeas e ao Pentágono, o Presidente da Comissão acreditava que tinha para oferecer aos países em seu redor uma política de proximidade que “não começava com a promessa de adesão e que não excluía a eventual adesão”. E por que razão os vizinhos desejariam essa política de aproximação à Europa? Porque Prodi propunha que a UE viesse a partilhar com esse Círculo de Amigos “tudo menos as Instituições”. Começando nos fundos e acabando no acesso aos mercados. O optimismo europeu e a confiança no soft power da União Europeia eram enormes. Inabaláveis. Só a realidade os poderia derrotar.

O mundo, a começar pelos europeus, soube da notícia do sequestro do voo da Ryanair entre Atenas e Vilnius e olhou para Bruxelas à espera de uma reacção. Ursula von Der Leyen foi das mais contundentes. Disse que era um comportamento “ultrajante e ilegal do regime da Bielorrússia (que) terá consequências”. O primeiro-ministro polaco chamou-lhe “acto sem precedentes de terrorismo de Estado”. O Ministério dos Negócios Estrangeiros português, menos enfático e rápido, considerou o acto “inaceitável e (merecedor de) firme condenação”. A NATO não foi mais contundente. Definiu a situação como “um incidente sério e perigoso que exige investigação internacional”. Adiante se verá aonde quer chegar.

Ouvidas as declarações dos líderes europeus com cepticismo, à medida que os chefes de Estado e de Governo da União Europeia se iam preparando para a reunião do Conselho Europeu especial em Bruxelas, agendado muito antes, começou a estabelecer-se a primeira conclusão generalizada. A Europa não tem poder; não é geopolítica, como prometeu Von der Leyen; é irrelevante e inconsequente na cena internacional. Tudo isso é, pelo menos parcialmente, verdadeiro. Mas é preciso ser consequente no raciocínio e perguntar a quem o diz: então o que se quer?

Todos os que dizem que querem mais estarão dispostos ao que isso implica? Mais o quê? Sejamos claros, só se houver a ameaça, a possibilidade, de respostas militares em casos extremos é que a UE terá mais que soft power. Mas, para isso, os europeus teriam de se pôr de acordo sobre o que os ameaça e sobre o que estão dispostos a fazer para se defenderem e imporem respeito. Quem admite a hipótese de usar armas tem de as pagar, e tem de saber que pode morrer a usá-las. Os europeus parecem pouco disponíveis para esse tipo de sacrifícios. Sobretudo porque, durante muitos anos, se habituaram a que esse preço fosse pago pelos americanos. Coisa que está a mudar.