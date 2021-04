Até ter decidido pegar no violino com a intenção de fazer música sozinho, já sem o acompanhamento das orquestras de música clássica com que tocara anos antes, a tendência autodepreciativa de Samuel Martins Coelho, hoje com 40 anos, bloqueava-o: “Comparava-me aos violinistas mundiais que estão no topo e pensava: nunca vou ser assim”, recorda. O receio de tentar e falhar, de por comparação com os maiores violinistas do mundo fracassar na música que faria, era paralisante. Mas era só um entre muitos medos paralisantes que Samuel Martins Coelho tinha.

Só quando os medos se acumularam e avolumaram todos, incapacitando-o e dando-lhe “vontade de desistir de tudo”, a reverência extrema e o temor começaram a enfraquecer. Foi depois de uma enorme crise pessoal e de um diagnóstico clínico que confirmava que sofria de perturbação de pânico e ansiedade que este músico português, que vive entre Guimarães (onde residente habitualmente) e Santo Tirso (para onde vai descansar, onde regressa às origens e onde compõe e grava), começou a ponderar pegar no velho violino e procurar com ele caminhos novos.

O diagnóstico de “perturbação de ansiedade e pânico” que lhe foi feito não foi apenas um detalhe biográfico nem um pormenor de rodapé no percurso. Foi um catalisador para se inventar como músico a solo. Mas primeiro veio a tempestade.

Para encontrar a origem dos episódios de ansiedade e pânico, Samuel Martins Coelho diz que teria de recuar à infância — e daí ir avançando, experiência a experiência, até ao presente. Foi porém “no fim de 2017” que o problema “começou a ser evidente”. No ano seguinte, em 2018, “as coisas intensificaram-se e ficaram muito más”. No final desse ano, decidiu “que tinha de procurar ajuda” e procurou um psiquiatra. Em 2019 saía o seu primeiro disco a solo como violinista, um álbum onde exorcizava os meses anteriores e para o qual canalizava as emoções vividas no auge dos ataques de ansiedade e pânico. Agora, dois anos depois, sai Cura, um reflexo da recuperação pessoal.

Antes da “Cura” e antes mesmo de pegar no violino, Samuel Martins Coelho viveu num ritmo frenético e sob pressão constante, que não terá ajudado ao equilíbrio mental. Somando-se a isso a tendência para a autodepreciação, a exigência máxima que tinha consigo e o receio de se vir a revelar insuficiente para aquilo que gostava de fazer, tudo piorou. “No ano de 2018 estava com um ritmo de trabalho extremamente acelerado e com projetos muito grandes, com comunidades locais e a dirigir grupos de 80, 100 ou 150 pessoas. Viajei imenso, criei espectáculos e ter sido demasiado exigente comigo desgastou-me”, começa por relatar.

Samuel diz que era “extremamente perfeccionista”, que “lidava muito mal com o erro” e com o medo de errar. E questionava-se se era “bom o suficiente”. Na pior fase teve “ataques horríveis”, ataques de pânico “que duravam oito ou nove horas”, “ia dormir e acordava com eles”.

Numa semana que não esquece, passou cinco noites consecutivas sem dormir em Malta — onde fora para trabalhar num projeto relacionado com a programação da cidade como capital europeia da cultura, em 2018. “Passei cinco noites sem dormir. E achava que estava sozinho, que só eu é que tinha esta coisa que não sabia o que era”. Pela cabeça passavam-lhe várias coisas: “Estava num ponto em que pensava: tudo é medíocre, não presto. Entrei num estado… demasiado escuro”.

Samuel diz que deu por si numa encruzilhada: “Tive de tomar uma decisão, ou isto me levava ao fundo do poço e não conseguia sair ou tinha de ver o que poderia fazer para sair dali”. Um dos passos que deu foi procurar ajuda clínica, ele que antes achava, erradamente, “que só os fracos é que precisavam de ajuda, só os fracos é que tomavam medicação”. O outro passo foi procurar um outro lugar para si na música, na criação musical, na relação com o velho violino.

Depois de perceber que tocar violino a solo o atemorizava, mas também que enfrentar esse medo poderia ajudá-lo a suavizar a sua relação consigo mesmo — suavizando também a gravidade e solenidade a que associava o trabalho musical —, Samuel Martins Coelho fez um disco assombrado e foi dar concertos. E apercebeu-se de uma coisa: “No início dos meus concertos dizia: vou tocar um disco na íntegra (não fazia pausas), é sobre isto. No final vinham sempre pessoas ter comigo e ficávamos horas a conversar, porque diziam-me: ‘passei por isto’, ‘estou agora a passar’, ‘um familiar meu está a viver isto’… Percebi que afinal não estava tão distante dos outros e os outros não estavam tão distantes de mim”.

O momento em que pegou no violino para tentar começar a procurar com ele um caminho novo a solo, em que começou a tocar para voltar à tona, foi “uma coisa um bocado mágica”, recorda agora. “Percebi que o violino e eu não éramos dois opostos, duas coisas. Eu sou ele e ele sou eu. A partir desse momento foi como se o medo se resolvesse até hoje: eu sou o Samuel, encontrei a minha linguagem, não tenho de me comparar com ninguém”.

[“Pele”, o primeiro single do álbum ‘Cura’, de Samuel Martins Coelho:]

Do início a solo até hoje, as dicotomias prevalecem. O velho violino, que tocava nas orquestras clássicas e que tem uma aura de erudição e solenidade, tem-lhe servido para criar música nova — porque sua — e com pedais de efeitos e timbres eletrónicos ainda assim humanos, sem recurso a computadores ou música pré-gravada. A perturbação de ansiedade e pânico, que quase fez com que “desistisse de tudo”, deu-lhe firmeza para somar a outros projetos que tinha uma nova identidade musical a solo e fez com que encontrasse a sua linguagem artística. E a música introspetiva que fez para exorcizar dores, primeiro, e para espelhar mudanças e melhorias pessoais, depois, acabou por ser útil a outros que passaram pelo mesmo.

O novo disco a solo traz mais uma dicotomia, neste caso com o álbum anterior. “Este disco é a antítese do primeiro”, explica o próprio. “O álbum anterior tinha servido para exorcizar muitas coisas negativas que tinha. Iniciei um processo com o meu psiquiatra, de auto-conhecimento e melhoria. Essa é a fase que estou a passar agora, de cura. É o outro lado da moeda”, acrescenta.

Quanto à ansiedade, é “uma questão que bate a muitas portas, de forma mais ou menos intensa”, vinca o músico. “Nestes tempos que vivemos, é inevitável haver pelo menos algum grau de stress, alguma ansiedade, algum pânico”, acrescenta ainda. Ele combateu-os com ajuda mas também com o velho violino, que continua lá, continua predominante, mas neste disco já não está sempre sozinho.

No início eram os Anthrax, os Poison, os Kiss. Depois as orquestras

Samuel Martins Coelho tem nome português, é português e nasceu em França. Foi para aí que o pai foi, quando tinha apenas 16 anos, e viria a ser aí que conheceria a mãe de Samuel. “Casaram-se lá”, explica ele, “e quando tinha quatro ou cinco anos viemos viver para Portugal”.

O pai era “encarregado geral da construção civil”, a mãe “tinha uma perfumaria” e Samuel cresceu “com dois irmãos”, ambos mais velhos: uma irmã e um irmão que lhe apresentou “muita música”, muito “heavy metal e glam-rock”. Puxa pela cabeça e encontra no baú das memórias “os Anthrax, os Poison, os Kiss”.