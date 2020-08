Também ele diplomata de carreira, foi designado por aquele parlamento que na Venezuela o regime não reconhece desde 2016 e ao qual Juan Guaidó preside desde janeiro de 2019. É o primeiro posto que desempenha desde que fugiu da Venezuela em 2010, após ter sido “perseguido” por se ter juntado ao movimento de jovens, entre os quais Juan Guaidó, que iniciou uma série de manifestações contra o regime em 2007.

“Mais vale prevenir do que remediar”, pensou José Rafael Cotts à altura, quando viu várias pessoas à sua volta a serem presas sob acusações de terrorismo, entre outras. Mal pôde, pôs-se dentro de um avião e fugiu. “Fui para um sítio que não posso dizer qual há, porque ainda há quem use essa rota”, disse, referindo apenas que era uma ilha das Caraíbas. Daí, viajou para a Europa. Como representante da AN, garante que trabalha sem qualquer tipo de remuneração, referindo que vive das poupanças que fez ao longo da sua carreira diplomática de três décadas.

Destacado em Portugal desde fevereiro de 2019, José Rafael Cotts (que tem ascendência portuguesa e catalã) diz estar “contente” com a sua relação com o Governo de Portugal. “Portugal tem muito claro que o governo de Maduro é um governo de facto e não de jure. Caso contrário, não pedia eleições”, sublinha.

Mas, para lá de de Portugal, José Rafael Cotts insiste que é à União Europeia que tem de agir de maneira a pressionar o regime de Nicolás Maduro. “A UE tem de ter uma posição mais decidida, mais forte, com respeito às sanções individuais e de caráter económico”, exemplifica o representante da AN da Venezuela. Mais do que isso, porém, será difícil — isto porque o reconhecimento de Juan Guaidó ainda não é uma questão consensual dentro da UE, sobrando ainda a resistência de Itália e do Chipre entre o grupo dos 27.

De qualquer modo, José Rafael Cotts admite que à Europa cabe tomar uma medida clara: “Tem de começar a retirar o reconhecimento aos diplomatas de Maduro. Expulsá-los”. No caso particular Lucas Rincón, o embaixador venezuelano em Portugal, insiste: “Declará-lo non grato. E não continuar com o seu reconhecimento”. Essa expulsão, acredita José Rafael Cotts, “poderia prejudicar algumas empresas portuguesas que ainda está a trabalhar lá, mas não creio que afete os interesses da comunidade”. Isto, porque, sublinha, os portugueses já são de qualquer modo “dos mais afetados”. “O setor mais afetado na crise foi o alimentar, que era gerido sobretudo por portugueses e canários”, explica.

Porém, perante a possibilidade de declarar o atual embaixador da Venezuela persona non grata, também José Rafael Cotts sente que esbarra contra um muro que lhe diz que contra de facto não há argumentos. “Não é tão fácil quanto isso”, acaba por admitir.

“Aceitou-se viver dentro desta contradição”

Na sequência do incidente diplomático que foi a quase-expulsão da embaixadora da UE em Caracas, o Parlamento Europeu aprovou uma nova resolução de apoio a Juan Guaidó e condenação de Nicolás Maduro e do regime. A resolução foi aprovada por uma maioria que foi do centro-esquerda à direita e teve entre os seus relatores a eurodeputada do PSD Cláudia Monteiro Aguiar.

No plano nacional, refere a eurodeputada social-democrata, “tem de haver um diálogo mais profícuo e positivo entre Portugal” e Juan Guaidó. “Se aprovámos Juan Guaidó, temos de estar ao lado dos que lutam para uma situação política mais aberta e livre na Venezuela”, sublinha aquela eurodeputada, que foi co-relatora de um resolução de apoio a Juan Guaidó e oposição a Nicolás Maduro, que foi aprovada com votos do centro-esquerda à direita — no caso dos eurodeputados portugueses, contou com voto favorável do PS, PSD e CDS, e votaram contra os eurodeputados da CDU, do BE e também Francisco Guerreiro, deputado independente eleito pelo PAN.