Os desabafos de Filipe Sousa, à data militar do Exército, escaparam-lhe quando nas notícias se falava na atribuição de armas ao Exército. Estava a jantar com a mãe e o tio, Valter Abreu, que morou com eles uns tempos em Aveiro, e acabou por falar sobre as “fragilidades” dos Paióis Nacionais de Tancos: falta de meios humanos, falta de apoio canino nas patrulha, poucas condições de segurança, redes estragadas. “Não conseguiam dar-nos a segurança necessária”, lembrou esta segunda-feira no Tribunal de Santarém.

Naquela que foi a primeira sessão do julgamento do caso Tancos, que envolve o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, Filipe Sousa, agora militar da GNR, não soube explicar quando é que essa conversa ocorreu. Sabe que dias depois o tio, Valter Abreu, também arguido no processo, o convidou para irem beber um copo. E só quando ia no carro com ele se apercebeu que estavam a sair de Aveiro com destino a Ansião. “Mas vamos para tão longe?”, questionou. O tio respondeu-lhe que queria apresentar-lhe um amigo, que também tinha sido militar. Falava de João Paulino, o dono do bar JB, que é apontado pelo Ministério Público como o mentor do assalto a Tancos, em maio de 2017.

Nessa noite o bar estava cheio, mas Paulino perdeu alguns minutos a falar com Filipe. Valter ter-se-á afastado para uma chamada, se a memória não trai Filipe, contou em tribunal. E nesses minutos Filipe voltou a falar-lhe das deficiências que encontrava no Exército, incluindo em Tancos, onde o seu Regimento, o de Engenharia, era chamado a fazer rondas alternando com outras três unidades. Paulino, por seu turno, falou-lhe dos seus tempos de fuzileiro. “Uma vez militar do Exército, militar para sempre”, justificou a certa altura Filipe, perante o coletivo de juízes, para explicar porque trocou tais informações com Paulino.