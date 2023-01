Vai ser uma guerra dura, longa e sangrenta. É assim que os Estados Unidos antevêem os próximos meses na Ucrânia. Numa conferência de imprensa após o encontro na base aérea de Ramstein, esta sexta-feira, que reuniu mais de 50 países, o secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, e o Chefe do Estado Maior Conjunto dos Estados Unidos, Mark Milley, anteviram o que acontecerá na primavera — e até ao final de 2023.

Marcado pela recusa alemã em conceder, para já, tanques Leopard-2 à Ucrânia, o encontro serviu também para afinar o apoio e a estratégia militar relativamente ao conflito. Lloyd Austin indicou, logo na abertura do encontro na Alemanha, que este momento do conflito era “decisivo” para as autoridades ucranianas e também “decisivo” para a década. E deixou uma garantia: o Ocidente continua “determinado e unido” para continuar a ajudar Kiev, sendo que Washington está disposto para continuar a liderar esse esforço.

“Todos precisamos de manter o momentum e determinação para ir ainda mais além”, disse o secretário da Defesa norte-americano, que espera que o encontro — que já vai na oitava edição e que contou com a presença da ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras — se repita num futuro próximo. “É preciso aprofundar a cooperação entre aliados”, apelou.

