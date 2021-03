Os estilhaços da guerra aberta que se vai vivendo no CDS podem atingir em cheio a candidatura de Carlos Moedas a Lisboa. João Gonçalves Pereira, líder da distrital e assumido crítico de Francisco Rodrigues dos Santos, deixou o Parlamento para se dedicar ao próximo combate autárquico. Mas a direção do partido não tem planos para ele. Ou melhor, tem: o atual vereador não terá lugar na lista da coligação. Resumindo: Moedas vai enfrentar as próximas autárquicas com o aparelho local do CDS em rota de colisão com a direção nacional.

A 16 de março, a concelhia de Lisboa do CDS, sabe o Observador, aprovou por unanimidade os nomes de João Gonçalves Pereira, Diogo Moura e Nuno Rocha Correia como candidatos à Câmara Municipal de Lisboa. Ou seja, em teoria, pela vontade da concelhia do partido, Gonçalves Pereira seria o número dois de Carlos Moedas na corrida contra Fernando Medina.

Esta quinta-feira, quando deu conta da sua intenção de deixar o Parlamento, Gonçalves Pereira disse que o fazia para se dedicar ao combate autárquico. A pressão sobre Francisco Rodrigues dos Santos era evidente: o atual vereador queria ser considerado um trunfo nas negociações com o PSD.

Ora, o Observador sabe que Gonçalves Pereira não será o número dois dessa coligação e dificilmente será número quatro dessa lista. Depois de meses de críticas públicas e vocais a Francisco Rodrigues dos Santos, é tempo agora de a direção do CDS passar a fatura ao líder da distrital. No entendimento do Caldas, se Gonçalves Pereira nunca se reviu na atual liderança, e se tantas vezes o fez saber publicamente, não fará sentido que participe agora no projeto do partido para a cidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além disso, e mais importante ainda, impera uma lógica de renovação: Gonçalves Pereira é autarca há duas décadas e vereador há oito anos. A direção do CDS entende que este é o momento de dar lugar a outros e garantir que outros quadros do CDS têm espaço para dar o seu contributo à cidade e ao partido.