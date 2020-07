O Brasil foi um dos países escolhidos para participar num ensaio clínico de fase III da vacina que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford em conjunto com a farmacêutica AstraZeneca. Os voluntários são profissionais de saúde e outros profissionais que, direta ou indiretamente, contactam com os doentes com Covid-19, mas terão de ser adultos com menos de 55 anos.

“O que nos chamou muito a atenção foi que as pessoas querem realmente participar no estudo clínico, querem ajudar no desenvolvimento de uma vacina”, diz à rádio Observador Lily Yin Weckx, coordenadora deste ensaio clínico no Brasil e investigadora na Universidade Federal de São Paulo. As pessoas inscreveram-se no ensaio mesmo sabendo que podem ser colocadas no grupo de controlo, o grupo que não vai receber a vacina em teste (mas outra) e que servirá de comparação com o grupo vacinado para a Covid-19.

Os voluntários começaram a ser vacinados há cerca de um mês, por isso é difícil saber quando poderá haver resultados. Mas Lily Yin Weckx arrisca dizer que no final do ano podemos começar já a fazer uma utilização da vacina. “Se, com o tempo, se conseguir juntar dados, fazer uma análise, se os dados forem positivos, pode ter-se uma licença para uso de emergência.” Para a investigadora é claro que os ensaios não podem correr à velocidade normal: “Temos de conduzir este estudo ao passo que a doença exige”.

Lily Yin Weckx diz que ter mais de 80 mil mortos por causa da Covid-19 no Brasil “é realmente muito impressionante”. Sobre as opções do Presidente Jair Bolsonaro e as recomendações sobre tratamentos não aprovados a nível internacional, a investigadora mostra não concordar, mas opta por não fazer comentários aprofundados sobre o assunto.