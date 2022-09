Enviados especiais do Observador ao Reino Unido, Cátia Bruno, João Porfírio e Luís Soares.

Chrissy Stone acordou cedo este sábado para conseguir um lugar no topo do Mall, a avenida que liga o Palácio de Buckingham — a casa onde a Rainha Isabel II viveu toda uma vida — ao Palácio St. James, cuja varanda serviria de local para a proclamação do novo Rei. Eram 10h30 quando ali chegou, com o filho Matthew, de seis anos.

A essa hora, já o Privy Council — o organismo de consultores do monarca, que inclui a primeira-ministra Liz Truss, e agora também o príncipe William — estava reunido. Chrissy não é nova nestas andanças: há sete meses, ali estava ela com Matthew, para se sentir parte dos festejos do Jubileu de Platina da Rainha. “Se nessa altura, que eram tempos felizes, cá estivemos, não fazia sentido não vir desta vez”, diz ao Observador, enquanto segura o filho irrequieto pela mão. Talvez por isso, não teve dificuldades em conseguir quase um lugar de primeira fila ao pé de Buckingham, perto das câmaras de televisão e dos polícias que guardam o perímetro. Atrás dela, no Green Park, milhares de pessoas passeiam em passo lento, com ramos de flores na mão, e tentam aproximar-se — muitas vezes sem sucesso.

Chrissy, com as pestanas carregadas de rímel, pede ao filho que conte aos jornalistas o que lhe costuma dizer sobre a Família Real. “Ela diz-me que os adoramos. E que os respeitamos”, acaba por aceder timidamente o rapaz, que acabou de depositar um ramo de flores junto a um dos memoriais improvisados perto dos portões do palácio. A mãe diz que o membro da Família Real preferido de Matthew é o príncipe William, mas este interrompe prontamente: “Não é, é claro que é a Rainha!”, protesta, antes de contar a vez em que viu o príncipe Carlos “a dar com uma espada em cima de um homem” — “Era uma cerimónia em que alguém estava a ser nomeado cavaleiro”, explica a mãe, rindo-se.

