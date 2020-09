Há uma linha vermelha no chão da qual o professor não se pode desviar. É ela que lhe diz por onde pode entrar na sala de aula e para onde deve seguir, e que lhe garante que, depois de chegar à sua secretária, está sempre a dois metros de distância dos alunos. A máscara tem de estar sempre posta. Não há exceções. Por saber o quanto é importante para os estudantes ver a expressão de quem os ensina — e o quão cansativo é andar sempre de máscara — Barbara Lancastre, CEO da Park International School, tinha uma outra ideia, mas que não foi aceite pela Direção Geral de Saúde.

“Cheguei a pensar em construir uma espécie de casinha de acrílico para o professor, mas não permitiram. Tudo o que foi feito foi com o conhecimento e a colaboração do delegado de saúde da Amadora e depende muito do delegado que está a trabalhar connosco aceitar ou não certas soluções”, conta a responsável da escola internacional, com dois colégios em Lisboa, um em Alfragide e outro em Cascais. E porque não desiste da importância de o sorriso do professor estar à vista dos alunos, agora anda à procura de máscaras transparentes (com a devida certificação) vindas dos Estados Unidos.

Se a casinha de acrílico não foi aceite, há outras soluções com o mesmo material que estão a ser usadas em várias escolas do país para evitar que o vírus da Covid-19 leve ao encerramento total dos estabelecimentos de ensino se houver contágios. António Costa deixou o aviso na rentrée do PS: o início de aulas não será como o último período do ano letivo passado. “As escolas não podem encerrar todas, nem podemos ter o nível de ensino à distância que tivemos no ano passado.”

Os diretores têm isso em mente e o acrílico é uma ajuda. Na Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, onde haverá turnos para a orquestra, há uma barreira que separa professor e aluno nas aulas individuais de instrumento. Na Marinha Grande Poente, onde a temperatura será medida à entrada das escolas, o acrílico divide carteiras a meio. As soluções seguem as orientações já conhecidas, mas, de escola para escola, variam muito, apesar de haver uma base comum: salas sempre para a mesma turma, máscaras, distanciamento. Em Sintra, no Colégio de São José, até os alunos do 1.º ciclo serão encorajados a usar proteção individual, mesmo que não haja uma diretriz vinculativa para os mais novos.

Há também agrupamentos que cortaram na oferta de escola para compactar horários, como acontece em Faro, há quem avance já para os sistemas mistos, como no agrupamento Carlos da Maia, e um pouco por todo o país há uma grande aposta nos turnos e horários desfasados, para evitar que os alunos se encontrem todos ao mesmo tempo nos recreios, na cantina ou até mesmo à entrada da escola. Em Alcanena, o sentimento de pertença à turma vai ser trabalhado, já que, mais do que nunca, os alunos estarão confinados aos colegas de sala. De resto, é nos refeitórios, quando todos estarão sem máscara, que os diretores ouvidos pelo Observador sabem que haverá mais hipótese de contágios.

Todas estas inovações afetam especialmente os mais velhos. Para os alunos do 1.º ciclo e do pré-escolar pouco ou nada irá mudar, como o ministro da Educação pediu que acontecesse. Os diretores sabem que, se as escolas não tivessem oferta e as portas abrissem em horário reduzido, muitos pais ficariam sem soluções e impedidos de ir trabalhar.