É boa ideia juntar-se a esses investidores e sair também? O Credit Suisse tem a recomendação “neutral”, pelo que não é esse o conselho que o banco de investimento está a dar aos seus clientes. Aliás, na opinião do Credit Suisse, “se os mercados continuarem a corrigir de forma significativa, a dada altura vamos começar a olhar para isto como uma oportunidade para reforçar a compra de ações”. Para já, porém, com os principais índices bolsistas em queda, o melhor é manter uma atitude “prudente” e continuar “à margem”, com uma alocação “neutral” nos mercados de ações.

Ainda assim, os próximos tempos não serão próprios para cardíacos. Depois de uma recuperação curta e hesitante, as bolsas de valores voltaram a cair na quinta e na sexta-feira, com evidências de que a crise do coronavírus se está a alastrar à escala global. “É expectável que o nervosismo nas bolsas se mantenha elevado por algum tempo”, comentou o Credit Suisse na nota de análise escrita pelo responsável global de investimento, Michael Strobaek.

As bolsas dos EUA, da Europa e várias praças asiáticas já estão no que chama “território de correção”, isto é, corrigindo mais de 10% em relação aos máximos recentes.

Os investidores estão a acorrer a ativos de refúgio. Isto é mesmo seguro?

A crise financeira mundial causada pelo coronavírus teve outra consequência, ainda que lógica em momentos como este: levou os investidores a refugiarem-se em activos mais seguros, como o ouro e a dívida soberana. Este movimento provocou subidas do preço do ouro da ordem dos 2%, para valores que não se verificavam desde 2013: mais de 1.67o dólares por cada onça.

Além do ouro, os investidores também acorreram à dívida soberana. Um dos ativos refúgio por excelência são os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que existem em abundância: o défice dos Estados Unidos nos últimos anos criou uma oferta de mais de 16,7 biliões de dólares em títulos.

A procura por títulos do tesouro norte-americanos foi tão intensa e repentina que os “yields” (rendimentos com dividendos) destes títulos com as maturidades mais longas caíram para mínimos históricos. Também a dívida soberana da Alemanha, outro ativo de refúgio por excelência, foi alvo de grande procura, o que fez com os “yields” descessem — em todas as maturidades – para terrenos negativos.

E há ou não riscos de toda a gente estar a refugiar-se nestes ativos considerados mais seguros? Claro que sim. Para começar, sempre que os investidores acorrem que nem loucos a títulos do Tesouro há um risco latente, o de haver uma recuperação repentina dos mercados – aquilo que é conhecido como uma recuperação em “V” (por sinal o que o FMI já disse que poderia acontecer com a economia chinesa). Este movimento pode pode fazer subir abruptamente os “yields”, o que depois resultará numa forte queda dos preços.

Mas como prever até onde a crise pode ir?

Numa nota de análise divulgada ainda na semana passada, os economistas do BNP Paribas diziam que tentar antecipar o impacto desta crise para a economia chinesa é uma “tarefa hercúlea” porque combina três tipos de choque em simultâneo. Desde logo, é uma crise de procura, sobretudo na China: cidades inteiras em “lockdown”, pessoas a trabalhar de casa, serviços encerrados e espaços públicos vazios.

Depois, é um choque de oferta: fábricas encerradas, perturbações graves na produção de produtos e peças cruciais para as cadeias de fornecimento globais – um impacto difícil de medir mas que o BNP Paribas considera que será “considerável”. E, finalmente, é uma crise de confiança, que afeta essencialmente o consumo interno e a procura por bens e serviços. Qualquer um destes três riscos, de forma isolada, poderia ter um impacto significativo. Os três, em conjunto, podem criar uma tempestade perfeita, sobretudo à medida que a incerteza se arrasta no tempo.

Ainda é impossível antecipar qual será o impacto sobre o produto interno bruto chinês, mas o FMI calcula que por cada ponto percentual de quebra na economia chinesa isso faz cair o produto económico na Europa em 0,2 pontos percentuais, no médio prazo. O impacto para os EUA será menor, acreditam os economistas do banco francês.