41 casos confirmados, uma vítima mortal e 700 outras pessoas vigiadas. Um novo vírus desconhecido até há semanas, e que parecia confinado a uma zona no centro da China, fez soar os alarmes internacionais quando uma mulher foi foi identificada com a doença num aeroporto na Tailândia. Esta terça-feira o alerta tornou-se global, quando a organização Mundial de Saúde (OMS) alertou para a possibilidade de “contágios em massa” e pediu a hospitais de todo o mundo para se prepararem. Depois da comunidade científica chinesa ter identificado o genoma do vírus e percebido que estava perante uma nova estirpe de um coronavírus, as memórias e a experiência do que aconteceu em 2002, com o SARS (800 mortos) e em 2012 com o MERS (790 vítimas) levaram a todas estas precauções.

A doença misteriosa foi identificada em dezembro, em Wuhan, no centro da China. Os pacientes tinham em comum terem frequentado o mesmo mercado e apresentado os mesmos sintomas: dificuldades respiratórias que resultaram em pneumonias. Depois de uma morte e de semanas a investigar com que problema estaria a lidar, os cientistas chegaram à nova estirpe do coronavírus responsável e a OMS decidiu avisar todos os países para estarem atentos aos sintomas dos doentes que procurem assistência médica.

Em Portugal, contudo, a diretora-geral da Saúde contrariou esta quarta-feira as indicações da OMS e afirmou que, para já, não há motivo para “alarme”. Segundo Graça Freitas, que tem formação em infeciologia, o vírus está contido. Mas afinal que vírus é este, como se manifesta e como se trata?

O que são os coronavírus?

O coronavírus não é apenas um vírus, mas uma grande família de vírus que podem infetar seres humanos e causar doenças mais ou menos graves, como uma simples constipação, uma diarreia, ou complicações respiratórias mais graves que podem conduzir à morte. Nalguns casos, o vírus passa de animais para humanos, noutros pode ser transmitido apenas entre humanos.

Segundo o professor Jaime Nina, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, “há uma dúzia de coronavírus que se sabe que infetam humanos” que vivem entre nós e que podem provocar “sintomas banais”. Até agora só duas estirpes se revelaram “catastróficas” provocando surtos, e galgando fronteiras, que acabaram em mortes.

Em 2002, foi detetada na China a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV) que acabou por chegar, em 2003, aos Estados Unidos e ao Canadá com um registo total mais de 8 mil casos, 800 dos quais mortais. “Em crianças a incidência era mais baixa, ia aumentando conforme a idade. Metade das pessoas com mais de 60 anos que eram infetadas morriam”, explicou ao Observador o infeciologista, que lembra que o vírus atacava pessoas saudáveis e que levou “muito tempo a conter”.