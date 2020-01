Segundo a Universidade da China, que fez a descoberta e a divulgou esta quinta-feira, isso indicia que os morcegos infetaram as cobras com este vírus; e que as cobras o transmitiram aos humanos por via aérea. Na teoria destes cientistas, que ainda necessita de confirmação, o vírus vindo da cobra pode ter ficado nas fezes do animal, mas depois espalhou-se pelo ar do mercado e foi respirado pelos clientes. Para isto acontecer, os morcegos e as cobras teriam de conviver muito próximo do mercado, tinha de haver muitas cobras à venda e muitas pessoas tiveram de ir ao mercado por aqueles dias. Ora tudo isto corresponde ao que se passa quase diariamente no mercado de Wuhan.

Vírus espalha-se mais facilmente do que se pensava

Há uma característica do vírus 2019-nCoV que o torna particularmente preocupante para as autoridades, seja a Organização Mundial de Saúde — que chegou a ponderar emitir um alerta de emergência internacional com a propagação do vírus para fora China, mas que decidiu não o fazer para já —, seja o Centro Europeu de Controlo de Doenças, que elevou para “moderada” a probabilidade de o vírus chegar à Europa (o que pode já ter acontecido face aos cinco casos suspeitos na Escócia). É que o novo coronavírus transmite-se entre humanos. E isso aumenta o risco de circular na população.

Mas há dois tipos de transmissão viral entre pessoas. Uma chama-se “limitada” e acontece apenas quando há um contacto muito próximo entre os fluidos corporais de duas pessoas, como o sémen, o sangue ou a saliva (tosse ou espirros), por exemplo. Outra é a “sustentada” e verifica-se quando o vírus circula mais livremente, mesmo em pessoas que não tenham uma grande proximidade entre elas. No caso do 2019-nCoV, ele está oficialmente enquadrado na primeira categoria.

Isso pode significar que é mais fácil contê-lo porque não se transmite tão facilmente como uma gripe. No entanto, David Heymann, um dos porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS), revelou esta quinta-feira que, mesmo sabendo que os dois vírus são diferentes em termos de capacidade de infeção, o 2019-nCoV espalha-se com mais facilidade do que se pensava inicialmente.