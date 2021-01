Cabelos e manicure são os serviços mais requisitados nos três últimas dias. “Pedem-me as unhas rentinhas, mas continuam a arriscar no gel”, revela, acrescentando que trabalhar ao domicilio “está fora de questão”. “Nestes 100 metros quadrados consigo assegurar todas as condições de higiene, na casa das pessoas não. É difícil controlar o número de pessoas e não sei até que ponto me esconderiam um isolamento profilático, por exemplo.”

Sem uma alternativa possível, resta-lhe “fechar as portas sem saber o futuro”. “Estou mentalizada para que o confinamento dure um mês, mas as clientes acreditam que possam ser só duas semanas, sinceramente estão mais otimistas que eu.” Por enquanto, Juliana Barbosa afirma que a sobrevivência do negócio não está em causa, pelo menos até o senhorio deixar. “Espero que o meu senhorio me dê a mão e me deixe arrastar aqui. Da última vez, foram dois meses sem nada e não é numa semana que a pessoa recupera. Leva muito tempo e as pessoas não têm noção disso.”

Olhando para um dos espelhos verticais pendurados na parede, Juliana finaliza com laca o cabelo de Isaura Carneiro, uma cliente assídua que segura a cadela do salão no colo. “Costumo vir cá sempre à sexta-feira arranjar o cabelo e as unhas, mas marquei hoje porque já sei que amanhã estão fechados.”

Tem 78 anos, confessa sentir medo do vírus e lamenta que muitos não cumpram as normas exigidas. “Há uns que cumprem, outros que não. Estamos sujeitos às asneiras dos outros e temos que pagar por elas. Ainda no outro dia vi um grupo de jovens a fazerem apostas a beberem pelo mesmo copo para ver quem apanhava o vírus em primeiro lugar.” Isaura não consegue habituar-se à máscara no rosto e estranha as ruas vazias da baixa quando o sol de põe. “É uma tristeza ver tudo fechado e silencioso. Tenho fé que este castigo dure só 15 dias, mas se não for, paciência.”

Lúcia teme o futuro do salão e tem funcionárias que já mudaram de vida

Numa das artérias mais comerciais da baixa do Porto, a Rua de Santa Catarina, muitos ainda aproveitam a tarde para espreitar os saldos ou trocarem presentes de Natal. Dentro do histórico Salão Azul, aberto desde 1934, o ambiente é calmo, mas de algum desalento. “Com tantos casos e tantas mortes, era impossível não estarmos à espera disto. Claro que temos de confinar, é um mal necessário, mas é muito triste para a economia e para o nosso setor”, começa por dizer Lúcia Neto, proprietária do cabeleireiro.

Das janelas, já não chega o som dos músicos de rua, das conversas do café Majestic e das vendedoras ambulantes de meias e guarda-chuvas. Agora ouve-se apenas um secador de cabelo e a televisão. “Neste últimos meses até trabalhamos bem e mantivemos todos os cuidados”, assegura a responsável, acrescentando que desde maio recebem quatro clientes de cada vez, sempre por marcação, com máscara e sem bijuteria, e das escovas de cabelo ao teclado do multibanco, tudo é desinfetado após cada utilização.

Apesar de todos os cuidados de higiene e segurança, a clientela diminuiu mais de 50% graças à pandemia. “Temos sempre as clientes fieis, mas vivíamos muito do turismo, alguns hotéis que reencaminhavam pessoas para cá. Há lojas em Santa Catarina que não vão conseguir reabrir, principalmente as marcas mais caras, vê-se que o poder de compra das pessoas já não é o mesmo.”