Pela uma da manhã, quando António Costa falou na sede do PS os socialistas já tinham praticamente certa a derrota na Câmara de Lisboa para Carlos Moedas. O líder do PS sabia também que tinha saído derrotado em Coimbra e no Funchal, ou seja, três capitais de distrito perdidas diretamente para o PSD. Aguardava certezas sobre Sintra, onde o PS perdeu a maioria absoluta, e Loures, que conseguiu roubar ao PCP. Ainda assim, Costa reclamava “vitória” para o seu partido, que tinha (e manteve) o maior número de câmaras e freguesias, evitou a metade do copo que mostra o país a alaranjar (com algumas diferenças que o PS tinha a encurtarem) e preferiu focar nas perdas sofridas diretamente para o PCP, o parceiro na frente negocial que se segue, a orçamental. Garante ter saído “sem dor de cabeça”, mas teve de recorrer a este analgésico mais à mão.

Ao seu lado, enquanto falava, António Costa tinha um quadro com o mapa do país pintalgado entre o rosa e o laranja, mas recusava essa comparação. Quando foi diretamente questionado sobre a recuperação social-democrata nestas autárquicas, o socialista assinalou que, naquela altura, o PS tinha “ganho mais câmaras ao PSD do que à CDU” e tinha ganho “cinco câmaras à CDU”. Conclusão, ditava: “Ganhámos mais ao PSD do que a CDU”. As perdas do PS, à hora da publicação deste artigo, ascendiam a mais de 200 mil votos ao nível nacional.

Nas próximas duas semanas, no seu outro papel, o de primeiro-ministro, António Costa terá reuniões ao mais alto nível com PCP e Bloco de Esquerda para negociar o Orçamento do Estado para 2021 e a tese que montou esta noite foi que, mesmo em Lisboa, foi “manifesta a transferência de voto do PS para a CDU”. E que, no país todo, não vê “a alternativa política que a direita representa com estes resultados eleitorais”, mas sim que “o país deseja a continuidade da mudança política que se iniciou em 2015, com PCP, BE, PEV e PAN”. E para este capítulo repetia o que já dissera em campanha, que não espera que possa trazer “perturbações para as negociações” do Orçamento.

Lisboa foi “tristeza pessoal” para Costa. Mas não só

Em Lisboa o PS foi apanhado de surpresa, com todas as contas que se faziam na candidatura de Fernando Medina ainda na sexta-feira passada, último dia de campanha, a apontarem perdas mínimas nas freguesias. Talvez Avenidas Novas, contabilizava-se então. Mas a realidade revelou-se bem mais agreste para o PS que viu fugir-lhe a Câmara que Costa fez questão de afirmar que tinha sido ela a reconquistar em 2007. “Uma tristeza pessoal”, assumiu ainda no Largo do Rato, antes de se juntar a um desolado Fernando Medina, no Pátio da Galé, na Praça do Comércio.