Não é austeridade, é boa governação. Não é espiral inflacionista, é prudência. Os conceitos — e a forma de os transmitir publicamente — importam quando se trava uma batalha de comunicação, e António Costa sabe-o. Por isso, foi falar com os deputados do PS para lhes entregar o guião que devem usar para defender o Orçamento do Estado apresentado em tempos de maior incerteza desde que é primeiro-ministro — e dos deputados ouviu elogios e concordância, mas também sugestões para melhorar o argumentário.

No arranque da reunião no Parlamento, com uma intervenção aberta aos jornalistas, Costa — aqui no papel de líder do PS — começou por estabelecer o tom que pautaria o encontro com os deputados. Primeiro ponto a reter: quem tem a missão de defender este Orçamento tem de se habituar a ouvir de tudo — Costa, gracejou, ouve dizer que é demasiado “prudente” e demasiado “otimista”, até “lunático”, tudo ao mesmo tempo — e a desvalorizar os ataques da oposição, garantindo que o OE é simplesmente “equilibrado”.

E esse equilíbrio deve servir para apresentar não só o OE, mas também o próprio Governo, como um “referencial de tranquilidade” para os portugueses, frisou. Para se distanciar de uma oposição que faz críticas supostamente incoerentes — mas falando aos deputados depois de meses em que ao PS foram apontados inúmeros problemas precisamente de descoordenação e falhas de comunicação — Costa aconselhou o partido a não fazer “trinta declarações por dia, e dizendo um dia uma coisa e noutro outra”.

