Costa Cabral: Conde de Tomar e fotógrafo amador

Virtuoso no bilhar às três tabelas (um geómetra de salão, portanto) e radioamador à séria, com um emissor em casa e correspondência com pares estrangeiros (algo que a primeira guerra lhe terá espicaçado?), António de Alcântara Bernardo de Carvalho e Vasconcelos da Costa Cabral (1901-74), IV conde de Tomar, foi também um fotógrafo e cineasta das “horas vagas” que, por discrição — houve quem lhe chamasse modéstia — se manteve ou foi mantido fora da mais evidente história da fotografia portuguesa.

Resultado duma primeira abordagem do seu espólio de 1400 documentos fotográficos (c. 9000 deles são negativos de 35 mm em tira) doado à cidade de Lisboa em fevereiro de 2018, a presente exposição no Arquivo Fotográfico Municipal, à Rua da Palma, resgata e ilumina um tanto a originalidade da obra daquele que também merece ser lembrado como pai do arquiteto Bartolomeu da Costa Cabral (1929-2024), autor, entre muitos, do Bloco das Águas Livres, em Lisboa, e de Manuel Costa Cabral (1941-), co-fundador em 1973 da escola de artes Ar.Co e diretor do Serviço de Belas Artes da Fundação Calouste Gulbenkian de 1994 a 2011.

Um livro-catálogo a publicar ainda este ano pela Documenta complementará o que por ora nos é dado ver e perceber, e claramente vem colocar António da Costa Cabral, que se assinava com o anagrama Romat (por vezes, mudado para Marto), entre fotógrafos não profissionais com obra que não deve ser obliterada, quer como representação do seu meio social e familiar — que em 1925 juntou pelo matrimónio os Costa Cabral, do convento de Cristo em Tomar (onde ele viveu na infância e juventude), aos Albuquerque, do Solar de Mateus, em Vila Real de Trás-os-Montes (a mãe de Maria Teresa era a condessa de Mangualde, autora de importantes Memórias, que Vasco Pulido Valente prefaciou) —, quer como membro do conhecido mas pouco estudado Foto Clube 6×6 (fundado em 1949, ou 1951, ou 1952, pois as fontes divergem, e deu lugar na década de 1970 à Associação Portuguesa de Arte Fotográfica, que hoje persiste, ativa).