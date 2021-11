Costa dá combustível à esquerda. Bloco e PCP intensificam oposição contra bloco central

No sábado, Catarina Martins fez questão de traçar quase palavra por palavra o perfil do seu potencial eleitorado. “O país das pessoas, o que se preocupa com o fracasso da conferência sobre alterações climáticas, o que se sabe dos salários baixos, o que se revolta com o caos da corrupção, o tráfico dos diamantes, o país que está farto de escândalos bancários. Esse é o país verdadeiro. É o país do povo que se indigna, que paga impostos e que detesta a fraude, que não quer ficar à espera, que quer soluções para a saúde e o trabalho”, enumerou.

Mariana Mortágua ajudaria a completar o raciocínio: “Como podemos pedir às pessoas que confiem nas mudanças necessárias se o que veem é a vida ficar mais cara enquanto sobra no défice o que o Governo poupa em investimento público?”.

E no mesmo sábado, em Famalicão, Jerónimo admitia que entre esse eleitorado agastado e alvo de “tanta mistificação” pode “haver ainda quem se interrogue” sobre se os comunistas “tomaram a decisão certa” ao chumbar o Orçamento, “deitando fora” alguns pequenos avanços — promessas que tinham ficado feitas, do lado do PS, como os avanços na gratuitidade das creches, mais trabalhadores abrangidos pela isenção de IRS ou aumentos extraordinários nas pensões.

É com essa consciência da insatisfação que precisam de sossegar e chamar a si que os partidos de esquerda começam agora a definir as suas bandeiras para a campanha. Nas palavras de um dirigente bloquista, as do partido resumem-se rapidamente: “Leis laborais, SNS, transição climática”.

Objetivos que o Bloco já deixa claros nas suas intervenções: no sábado, Mariana Mortágua pedia um “choque de investimento” para construir “em tempo recorde uma rede de transportes públicos a preços acessíveis” e apostar na “eficiência energética” das casas; exigia por três vezes aumentos nos salários; e atacava as leis laborais que mantêm “contratos manhosos”.

Depois, Catarina Martins voltava a lembrar as propostas de acabar com a caducidade da contratação coletiva e com os contratos precários; entrava nos exemplos de degradação do SNS para defender as propostas do Bloco, com a exclusividade dos profissionais à cabeça; e ainda colocava as metas climáticas na agenda, propondo “regras para os gigantes da energia”, uma “transição no sistema de transportes até 2030” e uma “mudança no padrão industrial para reduzir as emissões poluentes”. O contrário, garantia, “é a agenda do Governo e é um perigo: a direita festeja e aplaude cada uma destas manobras”.

Do lado do PCP, a lista de prioridades programáticas também está definida. O partido aponta para os resultados da última reunião do comité central, que ao mesmo tempo que anunciava o voto contra o Orçamento do Estado definia as áreas em que o PCP vai apostar: aumentar salários, incluindo o mínimo, e revogar as leis laborais da troika; creches gratuitas universais em 2022 (a par da construção de uma rede pública de creches); aumentos nas pensões e eliminação dos cortes das mais longas; aumentos e fixação de profissionais no SNS, mas também noutros serviços públicos; baixar o valor das rendas e criar 50 mil fogos de habitação pública; apostar na progressiva gratuitidade dos transportes públicos e baixar o IRS nos impostos mais baixos, assim como o IVA da eletricidade no geral.

Com o discurso contra maiorias absolutas do PS e maiorias PS-PSD definido e as prioridades programáticas lançadas, Bloco de Esquerda e PCP mostram-se prontos para se fazerem à estrada. O controlo da narrativa sobre quem quis provocar a crise política e quem tem as soluções para evitar que se repita após as eleições deverá ser a chave que marcará uma campanha quente à esquerda.