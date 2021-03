António Costa não concorda com o seu ministro da Administração Interna que ainda esta semana falou na possibilidade de as eleições autárquicas se realizarem em dois dias diferentes, para evitar aglomerações com uma situação sanitária difícil. Para o líder socialista, essa possibilidade parece estar fora da equação, segundo apurou o Observador.

Na reunião que decorreu à porta fechada — para lá da intervenção inicial de António Costa que foi aberta aos socialistas — o primeiro-ministro revelou aos socialistas que integram este órgão máximo entre congressos do partido, que a esta distância e sem prejuízo de avaliar mais tarde a situação epidemiológica no país, não lhe parece boa ideia fazer as eleições autárquicas em dois dias — nem dois dias seguidos, nem em dois fins de semana. Isto porque, lembrou Costa aos colegas de partido, já houve duas eleições realizadas em tempo de pandemia, caso das regionais dos Açores, em setembro, e das eleições presidenciais, em janeiro, e ambas decorreram apenas num dia (nas presidenciais, com hipótese de voto antecipado), sem que se tenham registado problemas além de algumas filas de espera.

Numa entrevista à Lusa, na passada sexta-feira, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse que nas eleições autárquicas “não está previsto o voto antecipado”, mas existe “abertura para ponderar modelos”, sendo “a distribuição do voto entre dois fins de semana perfeitamente possível”.

