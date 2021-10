O Orçamento do Estado para 2022 ainda não está apresentado, mas o Bloco de Esquerda vai deixando sinais que indicam que o filme do ano passado — o voto contra logo na primeira fase, a da generalidade — se deverá repetir. A três dias da apresentação da proposta do Governo, e apesar do “otimismo” que António Costa tem garantido sentir, entre os bloquistas reina a convicção de que as negociações estão longe de chegar a bom porto, empurrando a responsabilidade pela aprovação do documento para o PCP.

O sentimento nos bastidores do Bloco de Esquerda condiz com o empenho que os dirigentes têm mostrado, publicamente, em refrear o tal otimismo de António Costa. No debate parlamentar desta quinta-feira, a tensão foi clara: mesmo adotando um tom claramente mais cordial do que na negociação anterior, Costa foi recusando, ponto por ponto, as pretensões do Bloco, com quem assumiu que iria conversar mais tarde, em privado.

Fim dos cortes nas pensões por via do fator de sustentabilidade? Poria em causa a “sustentabilidade” do sistema. Medidas para fixar os profissionais no SNS, evitando a fuga para o privado? O Governo tem aumentado as contratações no serviço público de Saúde, fintou o primeiro-ministro. Fim das leis da troika na área laboral? Vejam-se as propostas que o Executivo tem levado à concertação social, que limitam, por exemplo, o trabalho temporário — mas não mexem nas reivindicações do Bloco, como o aumento das indemnizações por despedimento, que Costa recusou ser um tema “central”.