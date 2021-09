Mas em Vila Nova de Famalicão, Eduardo Oliveira, o enfermeiro parteiro e candidato local do PS, pediu um hospital em Famalicão. E também habitação acessível na terra. Nesse comício, António Costa prometeu ligações rodoviárias para a localidade, aproveitando o tema para atirar à direita que acusa de, com as suas políticas, ter deixado isolada a zona industrial. Costa prometeu que “o Plano de Recuperação e Resiliência inclui a verba necessária para a requalificação de toda a Nacional 14” e atirou à direita: “Eles não gostam”. Era um tiro ao lado do que tinha pedido o candidato, mas a plateia ficou em êxtase na mesma.

Depois, em Barcelos, o presidente de saída — e que está a braços com uma pesada acusação do Ministério Público — subiu ao palco palco para, ao fim de três mandatos sucessivos na terra, confessar as duas “duas mágoas”. Uma: “A construção do Hospital de Barcelos“. Costa Gomes revelava ali no palco instalado no Largo da Porta Nova que já o tinha pedido a Costa em 2016, numa visita que o socialista fez, como primeiro-ministro, à região. “Mas ele disse que não dava. Também é precisa a clareza”, dizia o socialista. “Agora peço-lhe isso, Barcelos precisa de um Hospital Novo”. E o público à volta confirmava com acenos de cabeça.

A outra “mágoa” de Costa Gomes é o “problema da água” que tem origem numa concessão por 30 anos da gestão de águas e saneamento do concelho à Águas de Barcelos, com problemas vários de abastecimento de alguma população que a câmara acabou por se demitir de resolver. O contrato está feito e o presidente que está de saída lamenta não o ter solucionando, colocando, com esta referência, alguma pressão nos ombros do chefe do Executivo que o ouve na primeira fila do comício.

António Costa vai respondendo mais ou menos diretamente às reivindicações que lhe vão sendo colocadas, numas aproveitando a deixa para sublinhar as suas próprias promessas noutras aproveitando para avançar com outras que encham o olho dos eleitores que foi encontrando.