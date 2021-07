Mas esta lista de recordistas pode aumentar para o lado de Costa em pouco tempo. Note-se, por exemplo, o caso do elemento que mais debaixo de fogo tem estado, o ministro da Administração Interna (MAI). Eduardo Cabrita está a pouco mais de cem dias (a cerca de quatro meses) de igualar o número um naquela função, Rui Pereira, o sucessor de António Costa na pasta em 2007, e de ultrapassar Dias Loureiro, o MAI de Cavaco Silva entre 1991 e 1995. Cabrita entrou para a Administração Interna depois da saída de Constança Urbano de Sousa, a ministra que Costa manteve até ao limite de um responso público do Presidente da República, após uma segunda trágica vaga de incêndios em 2017.

Costa tem tentado esbater as críticas a Cabrita na dureza do cargo que ele mesmo já assumiu. Ou seja, empurrando responsabilidade para o peso da pasta e não para a falta de peso do nome que a ocupa. Mas o caminho de Cabrita (e de Costa) estreitou-se depois de um caso que não tem uma decisão política associada, o atropelamento mortal de um trabalhador num autoestrada pelo carro que transportava o ministro. O caso tem feito a oposição saltar entre decretos sobre a insustentabilidade política de Cabrita e os pedidos diretos da sua demissão. Até agora não houve um único ministro da Administração Interna que tivesse cumprido quatro anos de mandato em funções (seja por remodelações ministeriais, seja porque os governos que integraram não chegaram, também eles, ao fim).

Na Saúde, o centro do furacão Covid-19, o cansaço tem sido sinalizado de forma recorrente. Marta Temido não começou de início com António Costa, que primeiro teve na pasta Adalberto Campos Fernandes, mas se o primeiro-ministro seguir a sua linha de resistência em mexer nos comandos de áreas sensíveis na hora h (só o fez quase obrigado) e Temido ficar até ao fim, pode bater o número um Paulo Macedo. O ministro da Saúde de Passos Coelho esteve 1.592 dias no cargo, numa pasta onde a retenção até tem sido elevada, com nove ministros a manterem-se mais de mil dias em funções (e com tempos muito próximos). Leal da Costa foi o que esteve menos tempo no cargo, os 27 dias da curtíssima existência do segundo Governo de Pedro Passos Coelho.

Francisca Van Dunem está ainda mais perto de bater o recorde na sua área de governação. Está a menos de dez dias de apanhar o ministro da Justiça que, até aqui, tinha ficado mais tempo no cargo: Laborinho Lúcio, do Governo da segunda maioria de Cavaco Silva. Van Dunem foi a escolha de Costa logo em 2015 e um dos 12 nomes que transitaram para o segundo Governo do socialista. O seu nome sofreu forte contestação após a polémica gestão da nomeação de José Guerra como procurador europeu e a própria ministra já assumiu publicamente que, nessa altura, ponderou demitir-se. Durante uma audição na Assembleia da República, em janeiro deste ano, Van Dunem revelou que pensou nessa possibilidade e que desistiu perante a reafirmação de confiança por parte do primeiro-ministro.

Ainda no grupo de elementos que estão prestes a liderar a lista de antiguidade na pasta, surge Pedro Siza Vieira. O ministro da Economia que António Costa chamou para este cargo em outubro de 2018 está há mil dias naquele Ministério, faltando pouco mais de 500 dias para bater o controverso Manuel Pinho. O ministro da Economia de Sócrates foi o mais duradouro na Economia — da qual saiu depois de um episódio insólito, durante um debate do Estado da Nação no Parlamento, onde foi apanhado a fazer corninhos em direção ao então líder parlamentar do PCP, Bernardino Soares. Siza Vieira, amigo próximo de António Costa desde a juventude, já está a poucos dias de atingir o segundo posto deste ranking, ultrapassando Joaquim Pina Moura e o seu antecessor Manuel Caldeira Cabral, mas ainda terá de cumprir mais de um ano em funções para bater Pinho.

João Gomes Cravinho, na Defesa, tem os mesmos mil dias que Siza em funções e, tal como o colega da Economia, também pode chegar ao número um. Mas neste caso ficaria em ex aequo com o recordista Fernando Nogueira, o nome que Cavaco Silva escolheu para ficar à frente da Defesa no seu segundo Governo maioritário.

Há ainda dois nomes que passaram pelo primeiro Governo de António Costa que bateram recordes de longevidade nas respetivas pastas durante esse tempo. Foram os casos de José António Vieira da Silva e de Luís Capoulas Santos. No caso do homem que dois primeiros-ministros socialistas chamaram para a Segurança Social, Vieira da Silva, ficou com o lugar no ranking que era anteriormente de Silva Peneda durante o Governo anterior de António Costa. E Capoulas, chamado para a Agricultura primeiro por António Guterres, em 1998, e depois por António Costa, em 2015, está longe de ver o seu posto de longevidade a ser ameaçado nos próximos tempos.

Os papa-pastas (um também ainda está em funções)

Há ainda outra lista que sai de todas estas: quem esteve mais tempo em funções até agora. Sim, já se sabe, Santos Silva ganha o prémio sem surpresa. No entanto, o socialista não é o único a ter passado por quatro pastas diferentes nos vários Governos que integrou. Fernando Nogueira já o tinha feito antes dele.