Não é líder, mas entusiasma como um líder. Não é líder, mas fala como um líder. Não é líder, mas levanta salas como um líder. Não é líder, mas a IL ainda o sente como o seu líder. João Cotrim Figueiredo era um dos oradores responsáveis pela apresentação do programa eleitoral da Iniciativa Liberal, mas fez muito mais do que isso: foi ele que em dez minutos deu uma lição de política à sala e ainda o pontapé de partida para a campanha eleitoral. Já aquele que é mesmo o líder, Rui Rocha, que teve dois discursos ao longo do dia, focou-se na apresentação das medidas do programa eleitoral da IL e foi aproveitando cada tema para atirar ao PS e à esquerda, contrapondo com as soluções liberais.

No Capitólio, em Lisboa, em dia de reflexão nos Açores, a IL reuniu-se para apresentação do programa eleitoral, depois de a Comissão Nacional de Eleições (CNE) ter dito que “obviamente” este evento é “propaganda proibida pela lei”. Os liberais não recuaram e, durante várias horas, apresentaram as ideias com que vão a votos, sendo que as novidades são poucas e as bandeiras se mantêm as de sempre — coerência, chamou-lhe Rui Rocha logo no discurso inicial.

