Cotrim ofereceu-se como candidato e combinou com Mariana Leitão pré-anúncio a Belém

Com a saída de Mariana Leitão da corrida a Belém, formou-se um vazio na teoria liberal de que nenhum dos candidatos preenche os valores que o partido defende. Aliás, foi mesmo por isso que o partido apresentou a candidata. Com a desistência, havia duas opções: ficar fora da corrida ou apoiar um candidato. É aqui que entra Cotrim Figueiredo. Descontente com o mover das peças do tabuleiro, começou a pensar que podia ser uma mais-valia para o partido.

E, preocupado com o timing e a rapidez com que os possíveis adversários estão a agir, apresentou ao núcleo duro da IL a hipótese. Com o peso que Cotrim tem dentro do partido e o valor eleitoral que provou ter nas eleições europeias, era ouro sobre azul para uma líder que acaba de ser entronizada e que teria este peso às costas em breve.

O acelerar do processo era relevante para a possível candidatura de Cotrim Figueiredo, já que as notícias sobre a ponderação permitem perceber com quem pode contar e a aceitação de entidades terceiras que poderão financiar uma candidatura em nome próprio e mesmo medir o pulso a apoios.

Um dos principais pontos de ponderação de Cotrim prende-se com a responsabilidade para com o partido, tendo em conta que não ter candidato poderia alimentar uma narrativa de irrelevância da IL. E o partido ter um resultado muito fraco seria avassalador para um mandato fresco de Mariana Leitão e que se ambiciona, dentro da corrente da liderança, longo.

Ainda antes de assumir ou sequer de dar como fechada a decisão, Cotrim Figueiredo esclareceu na entrevista ao Observador que não vai abdicar do cargo de eurodeputado. O mesmo já aconteceu com nomes de outros partidos como Marisa Matias ou João Ferreira, do Bloco de Esquerda e PCP. Mesmo assim, há compromissos, designadamente em Estrasburgo, que mesmo em tempos de campanha terão de ser cumpridos.

Seja como for, Cotrim esteve nas ruas há um ano e o resultado foi o melhor de sempre para a IL. Depois de já ter apostado numa campanha mais virada para as redes sociais nas europeias (até com estreia no TikTok), uma candidatura de Cotrim Figueiredo podia seguir termos idênticos. Aqui ainda mais centrada na figura do liberal pela personalização que uma corrida a Belém representa.

Dentro da IL há quem acredite que o possível avanço de Cotrim Figueiredo para Belém pode bem motivar uma reação do Chega, que já na última luta com o liberal ficou taco a taco com o partido de Ventura. Acredita-se até, ouve-se nos corredores liberais, que o líder do Chega pode mesmo querer ir a jogo, principalmente para evitar perder um eleitorado jovem que os dois partidos disputam.

Ao cair do pano da Convenção, e ao contrário do que aconteceu meses antes, Mariana Leitão não chamou João Cotrim Figueiredo ao palco para o colocar na corrida a Belém, não lhe levantou um braço em sinal de vitória, nem sequer fez referência a um candidato presidencial. Aliás, na chegada à Convenção, a líder escolheu as palavras para falar sobre o tema, disse que era garantido que a IL iria estar nas Presidenciais e que daria notícias depois do evento. Afinal, chegaram mesmo na reunião magna, mas pela voz do próprio Cotrim Figueiredo.

A forma como tudo isto foi tornado público não foi de somenos, tendo em conta que, ao vir do próprio eurodeputado, dá força à tese de uma candidatura que, segundo pretende, não será “demasiado partidária”, embora assuma que a associação à IL é “evidente e inevitável”. “Gostaria que representasse o espaço que vou designar como o espaço dos livres pensadores“.

No final da sua primeira Convenção como líder, Mariana Leitão pode mesmo ter ficado com menos um peso sobre os ombros. Quanto a Cotrim, se for a mais umas eleições como a cara do partido, pode bem estar a gastar os últimos cartuchos no que a atos eleitorais diz respeito. A decisão final (e oficial) sobre a candidatura a Belém fica adiada, não se sabe até quando.