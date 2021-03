Foi um dos avisos mais veementes dos especialistas na reunião desta semana no Infarmed: para evitar a disseminação das novas estirpes do SARS-CoV-2 é essencial “haver um eficaz controlo de fronteiras”.

Até ao início da semana, as variantes da África do Sul e de Manaus, no Brasil, tinham, respetivamente, 24 e 16 casos confirmados em Portugal, revelou João Paulo Gomes, investigador do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Para que se mantenham residuais, ou pelo menos em níveis bem mais reduzidos do que os casos da variante britânica, que o especialista estimou poder ultrapassar os 90% de prevalência no país já nas próximas semanas, será necessário manter sob controlo quem entra em Portugal. Para isso, explicou João Paulo Gomes, é preciso conhecer o “historial de viagem” e perceber a “origem dos passageiros que chegam ao nosso país”.

Desde 7 de março, justamente por este motivo, todos os passageiros que chegam a Portugal por via aérea vindos de Reino Unido ou Brasil, diretamente ou com escalas noutros países pelo meio, têm, para além de apresentar um teste PCR negativo para o coronavírus, de cumprir 14 dias de isolamento profilático, “no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, ou aguardar pelo voo de ligação aos respetivos países em local próprio no interior do aeroporto”, detalhou na altura o Ministério da Administração Interna, que no sábado passado alargou a obrigatoriedade de isolamento aos passageiros com origem na África do Sul.

Para além disso, têm ainda de fazer 14 dias de quarentena todos os passageiros que cheguem de países com uma taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas — a não ser que não permaneçam em Portugal por mais de 48 horas. Atualmente os países que constam da lista, atualizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, são República Checa, Chipre, Eslováquia, Estónia, Hungria, Malta, Polónia e Suécia.