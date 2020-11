Mas para isso não é necessário também ter alguma formação em Saúde? Para o especialista em Saúde Pública, numa primeira fase, não, dado que o que é necessário saber é se as pessoas desenvolveram sintomas e se estão a cumprir o isolamento profilático.

“Perante o surgimento de sintomas, talvez faça sentido que depois possam ser abordadas por profissionais de saúde que têm um conhecimento mais adequado para avaliar isso, mas para fazer as chamadas iniciais, dando formação, acredito que podem desempenhar essa função. Não é o ideal, longe disso, agora é o possível”, afirma Ricardo Mexia.

A enfermeira Catarina Alves, contudo, destaca um problema em relação à possibilidade de pessoas que não são da área da Saúde fazerem estas vigilâncias: “Eu não posso vigiar o meu vizinho se não for profissional de saúde. Não me parece válido que um profissional que não seja da área da Saúde vigie a saúde de uma pessoa. Para além das questões técnicas, tem a ver com as atribuições que cada profissional tem no desempenho da sua profissão. É preciso um profissional com competências atribuídas para falar de sintomas e de vigilâncias de alguém.”

A enfermeira da Unidade de Saúde Pública de Santa Maria da Feira, por sua vez, não tem a certeza de que estas pessoas sem formação na área da Saúde possam fazer as vigilâncias ativas, não pelas questões questões éticas e deontológicas, mas também porque mesmo nestas chamadas de curta duração —que duram entre “30 a 50 segundos” — é necessário ter conhecimentos de Saúde.

“Não é fazer um telefonema e dizer à pessoa para ficar ou não ficar em casa. Os familiares dos casos positivos ficam num stress tremendo e é preciso avaliar, perceber o que está por detrás daquele stress e o que podemos fazer para minorar esse stress e essa ansiedade. Há muita questões aqui em que é preciso ter conhecimento e competências na área da Saúde. Parece-me que é muito leviano e muito brejeiro este tipo de medidas que, se forem para a frente, não sei como vamos fazer.”

Atualmente este trabalho de vigilância é feito pelos internos de medicina e pelos alunos de enfermagem. À rádio Observador, Isabel Cristina já tinha criticado esta solução do Governo para tentar resolver a falta de recursos humanos: “Falta-lhes experiência, falta-lhes tato. Não quer dizer que não tenham conhecimentos técnicos e que não os possam aprender, mas falta-lhes este jogo de cintura que tem a ver com a relação do técnico que está atrás do telefone para com a pessoa”, afirmou a enfermeira sobre os alunos de enfermagem.

“A única coisa nova é o recrutamento de pessoas com outras competências”

Já Rui Portugal, não tem a mesma perspetiva. Ao Observador, o subdiretor-Geral de Saúde considera que os internos de medicina “são absolutamente extraordinários” para os rastreios e destaca os “enormes reforços” em termos de recursos humanos que todas as unidades de Saúde Pública tiveram ao longo dos últimos meses, não só através dos recursos “mobilizados pelos próprios agrupamentos de saúde pública”, mas também através de outros recursos como os alunos de enfermagem e médicos que ainda estão a fazer a sua formação geral.

O especialista em Saúde Pública, que não vê dificuldades na operacionalização desta medida, considera o rastreio uma tarefa “relativamente simples” e sublinha que a Direção-Geral de Saúde (DGS) tem cursos online precisamente sobre o tema. Uma vez feito esse curso, as pessoas poderão ser integradas nas equipas de Saúde Pública, ainda que o seu trabalho tenha de ser supervisionado. “Há uma formação, uma distribuição de tarefas e uma gestão desses recursos. Isto são os procedimentos que já foram adotados há algum tempo, não é novo. A única coisa nova é o recrutamento de pessoas com outras competências, que entretanto vão ser treinadas.”

E o facto de não terem uma formação em Saúde, para Rui Portugal, não é um problema, porque considera que “uma pessoa letrada” consegue adquirir novas competências “com muita rapidez” desde que tenha uma boa formação.