A Comissão Europeia queria unidade e até esperava que a 15 de junho a maior parte dos países tivesse as suas fronteiras reabertas aos estados-membros da União Europeia e no espaço Schengen. Mas praticamente um mês depois, com os números da pandemia a baralharem os governos, novos surtos a reaparecerem em vários países e a fazerem mesmo com que haja recuos e novos confinamentos, as regras de circulação estão longe de ser iguais para todos. E Portugal, essencialmente devido à situação que se vive na região de Lisboa e Vale do Tejo, é um dos que está em várias listas negras das restrições.

E se os países foram rápidos a encerrar fronteiras a partir de março, quando o novo coronavírus já assustava a Europa, têm sido várias as resistências à sua reabertura, com regras diferentes consoante a origem ou mesmo o objetivo da viagem e a estadia no país de destino. Portugal permite, desde 1 de julho, todas as ligações aéreas a países da União Europeia e associados ao espaço Schengen, como é o caso do Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça. Tem também as portas abertas ao Reino Unido, mas a entrada está vedada a países como a Argélia, o Canadá, a Coreia do Sul, Marrocos, Tunísia e China, numa lógica de reciprocidade: quando estes países aceitarem voos de Portugal, Portugal aceitará os deles, como se lê no site da Direção-Geral da Saúde.

Uma lógica de reciprocidade não seguida noutros países da Europa, como se percebe na lista que publicamos de seguida.

À parte destes destinos, estão proibidos voos de e para Portugal a partir dos países fora União Europeia ou que não estejam no espaço Schengen. São exceção as viagens essenciais com origem em países de língua oficial portuguesa como o Brasil (embora com voos autorizados apenas de e para São Paulo e Rio de Janeiro) e voos com origem nos Estados Unidos da América, dada a presença de comunidades portuguesas. Dentro destas exceções, todos os viajantes têm que apresentar um teste negativo à Covid-19 feito nas últimas 72 horas.

Mas os restantes países da UE não têm a mesma abertura com Portugal que Portugal tem com eles:

Áustria

As fronteiras austríacas abririam a 4 de junho, mas inicialmente apenas para viajantes ou residentes vindos da Alemanha, Liechtenstein, Suíça, Eslováquia, Eslovénia, República Checa e Hungria. Só mais tarde a Áustria se abriu sem restrições a um total de 32 países, que mesmo assim não incluíram Portugal.

Assim, quem partir de Portugal, Bulgária, Suécia, Roménia e Reino Unido pode, desde 21 de junho, ir para a Áustria, mas será obrigado a enfrentar um período de duas semanas de quarentena ou a apresentar um teste negativo na chegada. Se o teste realizado durante a quarentena se revele negativo, essa quarentena poderá ser encerrada prematuramente.

De fora da Europa, apenas é permitida a entrada a viajantes em trânsito ou a trabalhadores sazonais. Mas também eles têm que fazer a quarentena ou apresentar um teste negativo.

Mais informações aqui.