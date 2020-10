Roménia bate recorde de casos e fecha salas de espetáculos e bares

Depois de registar mais de dois mil casos em quase todos os dias da semana anterior, a Roménia atinge um novo recorde de casos diários: 2.958. Mais de 142 mil pessoas foram infetadas desde o início da pandemia. A Roménia já registou mais de cinco mil mortes relacionadas com a Covid-19.

O recorde no número de novas infeções surge no mesmo dia em que o governo implementa medidas mais restritivas na capital, Bucareste, e em outras cidades: encerramento de teatros, cinemas, bares, salas interiores de restaurantes e salões de jogos.

▲ A Roménia atingiu um novo recorde de casos diários: 2.958 AFP via Getty Images

Ucrânia volta a bater recorde no número de casos

Esta quarta-feira, a Ucrânia registou 4.753 novos infetados em 24 horas, segundo o conselho nacional de segurança, voltando assim a bater o recorde de novas infeções alcançado no dia 3 de outubro: 4.661. O país conta assim com mais de 230 mil infeções desde o início da pandemia.

Os números diários de infeções mantiveram-se mais ou menos estáveis até agosto, começaram a ultrapassar os 3.000 em setembro e, agora, em outubro, os 4.000, o que levou o governo a estender as medidas de confinamento até ao final do mês.

A Ucrânia já registou 4.597 mortes, 77 das quais só nas últimas 24 horas.

▲ Esta quarta-feira, a Ucrânia registou 4.753 novos infetados em 24 horas AFP via Getty Images

Bulgária regista 2% das infeções num só dia

Quando comparada com outros países europeus, a Bulgária não tem sido dos países mais afetados: desde o início da pandemia registou 22.306 casos de infeção, refere a plataforma nacional. Mas, nas últimas 24 horas, o país bateu o recorde de novos casos diários, com 436 novas infeções (quase 2% do total das infeções). A Bulgária conta, até ao momento, 862 mortes por Covid-19, oito nas últimas 24 horas.

▲ Nas últimas 24 horas, a Bulgária bateu o recorde de novos casos diários, com 436 novas infeções AFP via Getty Images

Suíça não tinha mais de mil casos desde abril

Nas últimas 24 horas, a Suíça registou 1.077 novos casos de infeção, segundo dados da agência de saúde pública. É a primeira vez, desde abril, que o número de novas infeções ultrapassa os 1.000, refere o jornal The Guardian. O pico aconteceu a 23 de março, com 1.456 casos num dia. Até o momento, o país registou 57.709 casos positivos e 1.789 mortes — mais duas que no dia anterior.

Alemanha a subir, mas longe de março

Nos últimos dias, a Alemanha tem registado várias vezes mais de 2.000 infeções por dia — nas últimas 24 horas, 2.828, o valor mais alto desta segunda vaga, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI). Ainda assim, muito longe dos mais de 6.000 casos registados no final de março e início de abril. A Alemanha já registou 306.086 casos de infeções e 9.562 pessoas morreram devido à Covid-19.

De acordo com os critérios do RKI, uma região é considerada de risco quando tem mais de 50 infeções por 100.000 habitantes numa semana. Alguns dos bairros de Berlim estão nesta situação — ainda que a cidade, em termos globais, tenha tido 47 casos por 100 mil habitantes na última semana — e por isso foram impostas restrições aos bares e festas. Recorde-se que, em Espanha, é o limite de 1.000 casos de infeção por 100 mil habitantes que determina, neste momento, a cerca sanitária de um município.

▲ A Alemanha já registou 306.086 casos de infeções e 9.562 pessoas morreram devido à Covid-19 Getty Images

Holanda vê números recorde e ameaça nova restrições

Com quase cinco mil infeções nas últimas 24 horas, a Holanda ultrapassa o número diário de infeções máximo registado desde o início da pandemia. O país pode vir a ter de enfrentar restrições mais severas se o número de novas infeções e internamentos continuarem a aumentar a um ritmo acelerado. Neste momento, a Holanda tem mais de 150 mil casos registados e cerca de 6.500 mortes.

▲ A Holanda pode vir a ter de enfrentar restrições mais severas se o número de novas infeções e internamentos continuarem a aumentar Getty Images

Estados Unidos com aumento de casos em 32 estados

Os Estados Unidos são o país do mundo com mais casos de infeção por SARS-CoV-2 — mais de 7,5 milhões — e com maior número de mortes relacionado com a Covid-19 — mais de 210 mil. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas e membro da equipa da Casa Branca para a gestão da pandemia, diz que o número de mortes pode chegar aos 300 ou 400 mil.

Por agora, e a julgar pelas últimas duas semanas, o que já se nota é um aumento do número de novas infeções em 32 estados e Porto Rico, segundo uma análise do ABC News. Esta análise, que compara os 50 estados norte-americanos e ainda Washington DC e Porto Rico, verificou também que a taxa de testes positivos aumentou em 25 estados e na capital norte-americana, que as hospitalizações devido à Covid-19 aumentaram em 36 estados e que o número de mortes por Covid-19 aumentou em 19 estados.

Os estados do Kansas, Montana, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Wisconsin e Wyoming bateram mesmo o número de hospitalizações num dia.

▲ Os Estados Unidos são o país do mundo com mais casos de infeção com SARS-CoV-2 Getty Images

Irão é o país mais atingido do Médio Oriente

Com quase 485 mil casos de infeção com o novo coronavírus — quatro mil nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde iraniano —, o Irão é o país mais afetado do Médio Oriente e o segundo pior da Ásia (ultrapassado apenas pela Índia). Só nas últimas 24 horas morreram 239 pessoas, elevando o número de vítimas para 27.658.