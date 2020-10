Ora, segundo Paulo Martins, a mistura destes dois medicamentos parece contribuir para a “melhoria clínica mais rápida”, por causa do “controlo de um processo inflamatório desregulado com a ativação de citoquinas”. A citoquinas são mediadores que fazem a comunicação com outras células do sistema imunitário e indicam o que devem fazer. Em excesso, no entanto, atiram o corpo para um estado de inflamação generalizado que compromete o funcionamento de órgãos como o coração, o cérebro ou os rins.

Não usar demasiados equipamentos de proteção individual

É uma estratégia que Roberto Roncón adotou no Centro de ECMO do São João: “Os exageros são sempre maus”, começou por defender o médico. “O exagero por defeito é mau porque coloca em risco o profissional de saúde; e o exagero por excesso também tem riscos porque nos afasta dos doentes. Se eu precisar de meia hora para me equipar para ir para ao pé do doente, isso vai-me afastar dele“, justificou.

Por isso é que nenhum médico na ala dos doentes de Covid-19 no São João usa fatos quase de astronauta, que cobrem completamente o profissional de saúde e que nos habituamos a ver nas fotografias que nos chegam da linha da frente do combate ao ébola. “Sempre achei que as recomendações das autoridades europeias e americanas eram muito equilibradas. Recomendavam a proteção ocular, os respiradores e o isolamento de contacto. Para mim, tudo o que vai além disso não parece ser necessário”, defende o médico.