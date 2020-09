O problema é que os estabelecimentos de saúde não foram reforçados com profissionais que pudessem dar resposta a este aumento da carga de trabalho. Já do lado das equipas de rastreio, e segundo o jornal, o problema será mais de falta de organização do que de escassez de recursos humanos. Desde 23 de agosto que não é publicado um boletim diário com os novos casos e surtos detetados por estas equipas de rastreio de Madrid.

Entre os 35 mil casos diagnosticados nas últimas duas semanas na região de Madrid, apenas 800 foram identificados pelas equipas de rastreio, refere o Financial Times. Mas o problema não é exclusivo desta região: a nível nacional, as equipas de rastreio identificaram em média três contactos por cada caso positivo de Covid-19 e em 38% dos casos não foi possível identificar a origem da infeção. Não se sabe sequer quantas pessoas existem nas equipas de rastreio, reforça o jornal britânico. As regiões conseguiram controlar o número de casos com o confinamento, mas não se prepararam para o que viria depois.

Muitos testes e muitos casos positivos

Sem equipas de rastreio a cumprir a função a que se destinavam — identificar os contactos próximos das pessoas que testam positivo para o novo coronavírus —, os médicos dos centros de saúde incentivam os infetados a avisarem diretamente os contactos próximos. E isso faz aumentar a quantidade de pessoas que procuram saber se estão infetadas ou não. “Há muita confusão, as pessoas vêm sem saber o que é um caso próximo”, diz a médica Milagros González Béjar.

Mas os números na região de Madrid não deixam muita margem para dúvida sobre a gravidade da situação, alerta o jornal El Confidencial: um em cada quatro testes em Madrid dão positivo. Além disso, 67% dos casos positivos estão assintomáticos — tornando Madrid, a par da Extremadura e Galiza, uma das regiões que mais deteta casos deste tipo.

Falhas de comunicação em Madrid: confinar ou não confinar

Perante o descontrolo da situação em Madrid, e com algumas zonas mais críticas do que outras, o conselheiro-adjunto da Saúde da região autónoma, Antonio Zapatero, anunciou na quarta-feira de manhã que se iria proceder ao “confinamento seletivo nas áreas de maior incidência”, nomeadamente a sul da capital, onde vivem muitos operários e onde se tem verificado um aumento da transmissão do vírus.

O problema é que Zapatero anunciou a medida antes de esta ser aprovada pelo governo regional e apenas tendo trocado umas mensagens de WhatsApp com a presidente Isabel Díaz Ayuso. “Comuniquei pelo WhatsApp [com a presidente] as medidas que ia anunciar esta manhã [quarta-feira], quando estávamos na reunião do Ministério [consejería]”, disse Zapatero, citado pelo jornal El País. “A presidente apoia sempre qualquer medida no sentido de proteger a saúde dos cidadãos madrilenos, como tem sido reiterado em várias ocasiões, portanto, entendo que vai apoiar esta medida que propomos de forma decisiva, como sempre fez.”

O problema é que não houve ninguém a defender a medida, que apanhou de surpresa os membros do governo regional, nem mesmo Isabel Díaz Ayuso, que se manteve em silêncio durante todo o dia e cujo executivo acabou por cancelar a conferência de imprensa prevista para a tarde desse dia, noticiou o jornal El País. Já na quinta-feira, o ministro regional da Justiça, Enrique López, disse que a palavra confinamento “gera angústia” e que o que o governo regional pretende fazer é, somente, “reduzir a mobilidade e os contactos” para prevenir a transmissão e evitar ter de voltar a confinar a população, noticiou a AFP.

Esta sexta-feira, o executivo de Ayuso anunciou as medidas a implementar: ajuntamentos limitados a seis pessoas, parques e jardins fechados e restrições à mobilidade (entradas e saídas) em 37 zonas de Madrid onde a incidência do vírus é superior a 1.000 casos por 100 mil habitantes, o que significa que mais de 877 mil pessoas serão afetadas pela medida, noticiou o jornal El País. O objetivo é “evitar por todos os meios o estado de alarme”, disse a presidente da região autónoma.

Falta de liderança no controlo da pandemia

O ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, por sua vez, disse que o governo regional devia fazer o que fosse preciso para controlar a pandemia. E, em resposta a isso, Ignacio Aguado, vice-presidente da Comunidade de Madrid, pediu ao governo central que se “envolvesse fortemente no controlo da pandemia”. Nenhum dos dois falou, no entanto, na declaração do estado de alarme na região. Pedro Sánchez já tinha deixado claro em agosto que cada região poderia fazer o pedido ao governo central se assim o considerasse necessário, mas Madrid não o fez.

La Comunidad de Madrid ha estado demasiado tiempo sola. Celebro que el presidente del Gobierno acceda por fin a reunirse conmigo. https://t.co/owsZSSotru — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 17, 2020

Se o governo de Madrid tem falhado na resposta à pandemia e é acusado de ser incapaz de dar uma resposta firme perante a situação, o governo nacional não tem tido melhor prestação: em parte devido à forte polarização entre os partidos, mas também porque a administração de Pedro Sánchez tem entendido que a gestão da pandemia deve ser feita a nível das regiões autónomas — que,em conjunto, tem 10 vezes mais dinheiro do que o governo central na área da saúde, refere o Financial Times.

As regiões autónomas, por sua vez, reclamam mais liderança por parte do primeiro-ministro. A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que finalmente vai conseguir reunir com Pedro Sánchez, aceitou a oferta de cooperação, mas lamentou que a região “tenha estado tanto tempo sozinha”, noticiou o jornal El Periódico.