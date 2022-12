Tymofiy Mylovanov não sabe o que se passa em Odessa . Está em Kiev. Na capital ucraniana, a 7 de dezembro, as temperaturas negativas variam entre os -1ºC e os -5ºC graus. A preocupação do atual presidente da Escola de Economia de Kiev é genuína e, durante a conversa por zoom com o Observador — muitas vezes sem imagem porque a energia é insuficiente para manter áudio e vídeo —, interrompe o diálogo para ir ver como está o tempo na cidade costeira a 500 quilómetros de distância. A imagem não regressa, o som sim, e sente-se o alívio na sua voz. “As temperaturas são positivas, estão à volta do zero, portanto eles estão bem.”

Tymofiy Mylovanov foi ministro da Economia da Ucrânia entre 2019 e 2020 (quando Oleksiy Honcharuk era primeiro-ministro). Não aceitou os cargos que lhe foram oferecidos no mandato de Denys Shmyhal , atual primeiro-ministro, e regressou aos Estados Unidos, onde é professor associado da Universidade de Pittsburgh . Quatro dias antes da guerra, regressou a Kiev. Agora, no meio dos apagões e das falhas de energia, vive como qualquer outro habitante de Kiev que tem de aprender a lidar com temperaturas desconfortáveis dentro de casa, a ter a torneira da água seca ou a ter de inventar formas criativas para cozinhar.

A sua preocupação com Odessa tem a ver com as temperaturas negativas e com o prejuízo que isso pode trazer à cidade se os canos congelarem por falta de aquecimento. No mais recente ataque de mísseis, Odessa ficou sem energia. “Eles estão bem, mas se as temperaturas descerem a valores negativos, por exemplo a -4ºC, terão de descarregar a água dos canos. Se não o fizerem, a água torna-se gelo, os canos ficam destruídos, e as casas não serão habitáveis, a cidade inteira não será habitável durante vários anos.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.