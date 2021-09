Contar a história de Maria Teresa é contar a história do marido e dos seus antepassados. Da família Eugénio de Almeida. Uma e outra são indissociáveis, não só por casamento, mas pela missão auto-imposta de continuar o legado do homem que morreu 42 anos antes de si. Mulher do mundo, culta e viajada, de uma vida familiar intensa apesar de não ter deixado descendência, Maria Teresa acompanhou Vasco Maria Eugénio de Almeida nos projetos de filantropia e, muito após a morte deste, prolongou o mecenato que herdou por amor. Esta quinta-feira, 16 de setembro, teria feito 100 anos.

Dividida entre o mar e a planície alentejana, fez a vida entre Lisboa — numa casa a lembrar um castelo escondido no centro da cidade — e Évora, num paço secular hoje aberto ao público, não deixou nunca de seguir a atualidade e de dar continuação ao trabalho do marido, cuja obra mais notável será a criação da fundação eborense que leva consigo o nome da família (FEA).

Infância: o mar, os livros e Ramalho Ortigão

Maria Teresa Burnay de Almeida Bello Eugénio de Almeida nasceu em 1921 na Casa de Massarelos, em Caxias. Do outro lado da rua estava o mar com o qual teve ligação até ao fim da vida: aos 75 anos ainda saltava do barco para mergulhar na água gelada. De facto, só encontrou devoção paralela no Alentejo, tendo em conta os horizontes que se podiam observar no mar e na planície. Na infância e juventude, nos meses de verão, a praia foi por diversas vezes extensão da casa onde cresceu, uma espécie de átrio onde o tempo podia ser despendido em leituras, em passeios à beira-mar ou na prática de desportos. A mulher que até bastante tarde foi sócia ativa do Ginásio Clube Português tinha gosto na corrida, no salto em comprimento, na natação e no lançamento do peso.

Mas era na vela e na participação de regatas que concentrava grande parte da energia, um gosto, aliás, partilhado por outros membros da família: os primos Duarte Bello e Fernando Bello ganharam em 1948 a primeira medalha de Prata para Portugal nos Jogos Olímpicos de Londres em vela desportiva, Classe Swallow — ficaram a 14 segundos do ouro. A quinta de seis irmãos — dois rapazes e quatro raparigas — passou grande parte da infância na companhia dos primos (a casa estava frequentemente cheia), tanto que chegou a considerar-se maria-rapaz pela contínua presença masculina que a rodeava. A família alargada significava atividades em conjunto, o que a predispõe desde logo para uma vida social e ativa.

O pai, Manuel de Almeida Bello, foi engenheiro dos Caminhos de Ferro de Portugal e responsável pela eletrificação da linha Lisboa-Cascais; a mãe, Maria Isabel Ortigão Burnay, era neta de Ramalho Ortigão. Ser bisneta do escritor português era motivo de orgulho e assunto que fugia frequentemente boca fora em conversas com as relações mais próximas e com as visitas que recebia.

No escritório em Lisboa, recorda ao Observador Rui Carreteiro, arquivista e responsável pelo Arquivo e Biblioteca Eugénio de Almeida, uma das paredes estava forrada com imagens de Ramalho Ortigão e com retratos das figuras intelectuais do século XIX que ficariam conhecidas pelo grupo informal e “jantante”, segundo Eça de Queirós, “Vencidos da Vida”. O hábito da leitura foi, talvez por isso, incutido desde muito cedo e nunca mais a largou, bem como a busca incessante por se manter atualizada. “Ela leu a obra do bisavô, é evidente na bibliografia de Ramalho Ortigão que existe na biblioteca em Évora.”