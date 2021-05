Contudo, os exemplos continuam a multiplicar-se, não apenas no caso das imagens de crianças palestinianas, mas também com uma grande quantidade de desinformação que circula dentro de Israel para caracterizar os palestinianos como terroristas. Por exemplo, nas contas das redes sociais pró-israelitas tornou-se recentemente viral um vídeo que, supostamente, mostraria um grupo de palestinianos a encenar um funeral de um civil que teria morrido devido a um míssil israelita disparado sobre Gaza, com o objetivo de comover a opinião pública a favor da Palestina. Como explica a BBC, o vídeo mostrava um episódio bizarro: um grupo de jovens transportava em ombros uma plataforma carregando um corpo envolvido em lençóis. Porém, a dada altura do vídeo, é possível ouvir sirenes e, com medo, os jovens largam o corpo no chão e fogem; poucos segundos depois, o alegado “cadáver” também se levanta e foge. Muitos “influenciadores” israelitas publicaram este vídeo numa tentativa de desvalorizar o drama vivido pelas famílias palestinianas — e até um conselheiro do ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel o partilhou. Porém, o vídeo tem mais de um ano e na verdade terá ocorrido na Jordânia. Um tweet de março de 2020 já mostrava aquela filmagem e, de acordo com a legenda, tratar-se-ia de um grupo de jovens da Jordânia que inventou um funeral como modo de sair à rua furando as restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

شباب في الاردن حتى يكسرو حظر التجوال دارو جنازة وهمية

???? الميت رجعت له الحياة كي جاءت الشرطة

كيفاه جاتهم هذه الفكرة الجهنمية ????

نحارب #كورونا كورونا و لا الاستهبال و الجهل و مستغلين الازمات من تجار و غيرهم pic.twitter.com/lLSUdQZffU — بـــــــــســـــــــمـــــــــة ???????????? (@bassmadj) March 23, 2020

Como muitos outros, o vídeo foi partilhado com a “hashtag” #Palywood, que tem sido usada por pró-israelitas para classificar as imagens que chegam da Palestina como produções ficcionadas.

Outro exemplo é um vídeo que mostra um camião carregado de mísseis no meio de uma rua de habitações — onde se ouve a voz de uma criança. Muito partilhado por ativistas pró-Israel, o vídeo foi descrito como comprovando que o Hamas dispara os seus mísseis a partir de zonas habitadas, usando a povoação como escudo humano para dissimular as suas posições militares. Contudo, como escreve também a BBC, o vídeo original viria a ser mais tarde encontrado na internet contando uma história diametralmente oposta: publicado no Facebook em novembro de 2018, a imagem terá sido captada na vila de Abu Snan, em Israel, e exibe, na verdade, armamento israelita.

Do outro lado, o mesmo cenário. Nos últimos dias, tornou-se viral nas redes sociais um vídeo que, supostamente, mostra a mesquita de Al-Aqsa em chamas. Situada em Jerusalém Oriental, aquele é o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos (depois de Meca e Medina), mas também é o lugar mais sagrado do judaísmo, uma vez que era ali que se situava o antigo templo de Salomão. A mensagem por trás do vídeo era simples: Israel tinha, deliberadamente, deixado a mesquita arder. As imagens inflamaram os ânimos contra Israel, mas em pouco tempo foi possível perceber que, afinal, o ângulo do vídeo enganava: uma árvore situada a 10 metros da mesquita é que pegou fogo (a polícia israelita diz que foi devido a fogo de artifício usado pelos palestinianos que ali rezavam; os palestinianos dizem que foram as granadas de atordoamento lançadas pela polícia para dispersar a multidão que causaram o fogo). De qualquer modo, apenas a árvore ardeu, os bombeiros apagaram o incêndio e a mesquita não sofreu qualquer dano. Verdadeiras serão, porém, as celebrações dos israelitas perante o fogo. Segundo a BBC, a multidão que se vê nas imagens entoava um cântico anti-palestiniano.

Também pelas redes sociais surgiram recentemente várias supostas capturas de ecrã mostrando alegados tweets do exército israelita com frases como “adoramos matar” e “acabámos de bombardear uns miúdos”. Contudo, basta consultar a conta oficial do exército israelita para perceber que os tweets são falsos — embora seja verdade que as forças armadas de Israel usem o Twitter para criar um ambiente de descontração em torno da ação militar na Palestina. (Por exemplo, alegando ser o exército “mais vegan do mundo”.)

Na maioria dos casos, a informação errada, antiga ou descontextualizada é divulgada na internet de modo a moldar a opinião pública num sentido ou no outro — e acaba por cair num ciclo de auto-alimentação do qual é difícil sair: quanto mais pessoas partilharem, mais pessoas vão partilhar. É assim que as fotografias enganadoras se tornam virais, mesmo que de início não tenha havido uma intenção óbvia de enganar. Porém, em alguns casos, a informação errada é deliberadamente colocada no espaço público com objetivos mais profundos do que influenciar a opinião pública: instigar uma ação militar.

Aparentemente, terá sido isso que aconteceu recentemente com o coronel Jonathan Conricus, o porta-voz do exército israelita responsável pelas comunicações em língua inglesa. Através do Twitter, o exército disse no dia 13 de maio: “As tropas de infantaria e a força aérea estão neste momento a atacar a Faixa de Gaza”. O anúncio era de importância global — Israel tinha invadido Gaza — e os principais meios de comunicação social do mundo difundiram-me em poucos minutos. Porém, rapidamente tiveram de corrigir as notícias: não tinha havido invasão terrestre de Gaza, apenas tiros na fronteira. Foi a partir do momento da correção da notícia que começou a confusão sobre o que verdadeiramente acontecera. Jonathan Conricus, o porta-voz que havia confirmado em inglês a notícia aos jornalistas internacionais, assumiu todas as responsabilidades e disse que a fonte do erro foi um desentendimento entre as fontes no terreno e o gabinete de comunicação. Porém, nos jornais israelitas surgiu outra versão, em hebraico: não tinha sido nenhum erro de comunicação. Antes, o exército israelita tinha deliberadamente decidido lançar a informação para o espaço mediático global para fazer os militantes do Hamas acreditar que a invasão estava em curso e, assim, dirigirem-se em peso para a fronteira, para serem aniquilados pelas tropas israelitas.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

Ao Observador, o analista israelita Gadi Wolfsfeld tende a seguir a versão de Jonathan Conricus e a sustentar que nada foi deliberado. “A publicação deliberada de informação falsa também faz parte de qualquer conflito moderno. Mas o meu entendimento é o de que em Israel isso é muito mais provavelmente feito por não profissionais, enquanto o Hamas não hesitaria em fazê-lo por si próprio”, considera Wolfsfeld. “Não adoro o termo ‘manipulação’. As tentativas de que está envolvido em conflitos de explorar os vários meios de comunicação social para promover a sua causa pode ser encontrada pelo menos desde o século XVIII (se não antes). O advento da era digital alterou radicalmente a velocidade a que as mensagens se disseminam e o tamanho da audiência. Mas, no geral, a estratégia está implementada há muitos, muitos anos.”