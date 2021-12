Crianças e Covid. Vacinas podem evitar mais de 27 mil contágios, mas provocar 12 miocardites

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se o cenário for mau, se for o pior possível, até março do próximo ano mais de 45 mil crianças serão infetadas com uma das variantes do coronavírus em Portugal. Se a vacinação avançar, o valor desce para 18 mil. Os números estão plasmados no parecer da comissão técnica para a vacinação contra a Covid-19 — o documento que não ia ser público, mas acabou por ser, devido a um “apelo da sociedade” (e não por pressão política), esclareceu Graça Freitas, esta sexta-feira, na apresentação do calendário da vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos.

Nas 38 páginas do parecer — que dá luz verde à vacinação universal das crianças acima dos 5 anos, priorizando as que têm maior risco de sofrer de doença grave, com um intervalo de 6 a 8 semanas entre as doses — desenham-se três cenários: um otimista, um mediano e um pessimista. Em seguida, calcula-se, através de modelos matemáticos, qual é o futuro previsível de cada uma das crianças infetadas. E repete-se o exercício com crianças vacinadas e sem crianças vacinadas.