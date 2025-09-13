Crianças que disparam. Como a Ucrânia prepara os filhos para a Guerra

Chegam à carreira de tiro de ombros caídos, sem pressa para disparar e com um entusiasmo limitado. Oleksandr, 15 anos, é o primeiro a ser chamado pelo instrutor e prefere disparar a kalashnikov de pé. O mesmo Oleksandr que minutos antes brincava nos puffs com os seus colegas do décimo ano do curso técnico de cozinha, agora atira ao alvo às ordens de Rostyslav Ripchak, um veterano vestido com farda militar. As armas são verdadeiras, as balas similares às de airsoft e as regras rígidas. Militares.
“Próximo!” Seguem-se Sofia, 15, Solomya, 15, e Anastasia, 15, todas com a mesma idade e o mesmo ritual: metem os óculos de proteção, apontam ao alvo e, por fim, disparam. Escolhem se o devem fazer em pé ou sentados. “Para atingir os russos, tanto faz estar em pé ou deitado“, comenta um dos instrutores com o Observador.
Não são crianças-soldado, mas são crianças que aprendem a disparar como soldados. Sem a invasão da Rússia estariam apenas a aprender a confecionar um kolatch ou qualquer outro doce típico ucraniano, mas vão passar o dia num centro de tiro onde seguram em lança-rockets, experimentam drones, montam metralhadoras e têm cursos de primeiros socorros. O Observador visitou, em Lviv, um dos mais modernos centros de formação da Ucrânia do programa “Defesa da Ucrânia” — que, após um grande impulso em 2024, abrangia já, números deste verão, 280.000 estudantes do ensino secundário. Entre eles há um rapaz com uma determinação à prova de bala e uma rapariga com shaeds no telhado — e o Observador falou com ambos.
Há uma semana, o programa foi alargado aos alunos do ensino superior — que, não só treinam com munições reais como estão obrigados a fazer 300 horas letivas. Se não o fizerem, são expulsos da universidade.
Programa alargado este mês ao ensino superior
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O programa “Defesa da Ucrânia” tem sido um sucesso no 10º e 11º anos de escolaridade, que são ainda na maior parte da Ucrânia os últimos anos de secundário (o país está em transição para um sistema de 12 anos para se uniformizar com a Europa). Com base nisso, este mês a Ucrânia introduziu o Treino Militar Geral Básico (TMGT), que é obrigatório para estudantes em instituições de ensino superior. A mudança surge na sequência de alterações à Lei sobre o Serviço Militar assinada por Volodymyr Zelensky no início do ano, a 15 de janeiro de 2025.
A Ucrânia continua a rejeitar comparações com os tempos da URSS e o Ministério da Defesa opta por destacar que o programa “foi desenvolvido tendo em conta os desafios atuais e a experiência dos principais países europeus, incluindo a Polónia, a Finlândia e os países bálticos.” Os grandes objetivos passam por “cultivar competências militares essenciais entre os jovens e garantir que os cidadãos estão preparados para defender o Estado.”
O programa, explica o ministério da Defesa da Ucrânia, foi “incorporado no currículo educativo das instituições de ensino superior”. E, garantem as autoridades, foi redefinido o “conceito tradicional de treino militar”, que foi “transformado numa ferramenta educativa para o crescimento pessoal e profissional dos jovens.”
Este treino obrigatório inclui 300 horas letivas, que se divide num curso teórico (90 horas letivas) e num curso prático (210 horas letivas), ministrado em centros de formação especializada das Forças Armadas da Ucrânia. Neste caso, já se disparam armas com balas a sério.
Aqui, ao contrário do que acontece com alunos do secundário, já há uma diferenciação de género. A parte prática é “obrigatória para todos os homens considerados aptos para o exercício da profissão”, enquanto “as mulheres aptas para o exercício da profissão podem participar voluntariamente nas sessões de formação prática.”
Entre os módulos estão táticas militar, cuidados paramédicos (primeiros socorros), treino psicológico, fundamentos da disciplina militar; direito internacional humanitário; e habilidades de tiro. O foco principal é, explica o Ministério da Defesa Ucraniano, a prática: “A formação em manuseamento de armas, a navegação terrestre ou a garantia da segurança pessoal em situações de combate”.
Segundo a lei, a “recusa de um aluno do sexo masculino, considerado apto para o serviço militar, em realizar a parte prática do Treino Militar Geral Básico resultará na expulsão da instituição de ensino.”
Já a vantagem deste treino é que, quando o concluírem, os alunos fazem o “juramento militar”, recebem uma especialidade militar e um certificado. Ao mesmo tempo ficam isentos do serviço militar básico obrigatório — que deve ser cumprido por todos os jovens entre os 18 e os 25 anos.
Além disso, para ter emprego na função pública, nas autarquias ou no Ministério Público ucraniano é obrigatório cumprir este treino.
O programa já existia quando começou a invasão de larga escala em fevereiro de 2022, mas não era levado a sério. Agora, mais de 1.000 salas de aula foram transformadas para acolher materiais militares às quais se juntam 15 centros fora das escolas. A frequência deste treino vai ser obrigatório para todos os alunos até 2027.
O programa é agora mais duro e, no manuseamento das armas, aproxima-se do que existia nos tempos em que a URSS impunha aos seus alunos que soubessem montar e disparar uma AK-47. Estas aulas práticas militares ocorrem, de forma obrigatória, de três em três semanas ou, em alternativa, os alunos têm de ter 90 minutos letivos todas as semanas dentro da própria escola. Há, no entanto, várias diferenças para o antigo programa soviético. Apesar de a Rússia ter começado, também em 2024, um programa similar.
O programa-irmão do inimigo Rússia
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Desde o dia 1 de setembro de 2024 que a Rússia introduziu uma disciplina obrigatória no ensino secundário que tem o nome de “Fundamentos de Segurança e Defesa da Pátria”. Os jovens entre os 15 e os 18 anos passaram a ter esta disciplina no currículo uma vez por semana e deixaram de ter a disciplina de “Fundamentos de uma Vida Segura”.
A disciplina tem um manual principal, o livro “O Exército russo em Defesa da Pátria”. Num dos capítulos, como revelou a BBC, é abordada a “Operação Militar especial na Ucrânia” e se acusa Kiev de, desde 2014, ter iniciado uma “repressão a tudo que era russo: livros russos foram queimados, monumentos foram destruídos, canções russas e a própria língua russa foram banidas”, descrevem falsamente os autores.” No livro diz-se mesmo foram servidos “cocktails de sangue russo em restaurantes”. Zelensky também é visado no livro e acusado de querer adquirir nuclear, além de ter começado a guerra com a Rússia.
Ao contrário do que acontece no caso ucraniano, aqui há mesmo um plano inclinado definido para culminar num alistamento no exército russo. No livro são descritos os passos para aderir às Forças Armadas desde os documentos necessários, o tamanho da foto, um link para o formulário de inscrição ou os centros de mobilização mais próximos.
Os jovens são também alertados sobre o benefício de se juntarem ao exército desde os cuidados de saúde, passando por um bom salário até a três refeições diárias gratuitas. Deixa também claro que quem for recrutado e não comparecer ficará proibido de recorrer a crédito bancário, conduzir veículos ou registar um imóvel em seu nome.
Prosseguimos na carreira de tiro. Chega a vez do jovem Vladyslav, que se destaca dos colegas por ser ser o único que parece ter pressa para disparar — e para crescer — num país em guerra.
Vladyslav entre ser pasteleiro e cozinheiro militar
Vladyslav, 15 anos, não tira o colete. Distingue-se dos outros porque enverga aquela robusta vestimenta militar com orgulho e como se estivesse numa missão. Mantém a rigidez nos ombros e o olhar de sentinela. Apesar de menor, foi autorizado pelos pais a falar com jornalistas e voluntaria-se para falar com o Observador. O instrutor afasta-se, não quer condicionar o que o aluno diz — embora certamente lhe agradasse.
Vladyslav conta ao Observador que a sua aldeia, Stanislav, na região de Kherson, “esteve debaixo de ocupação russa durante oito meses“. Pela primeira vez desde que entrámos no espaço, baixa a cabeça para se retrair: “Não quero falar sobre o que se passou, mas não queria que outras aldeias passassem pelo mesmo. É por isso que quero muito que a vitória aconteça o mais rápido possível”.
A recordação negativa não lhe retira o entusiasmo com que vive naquele momento. “Foi um dia muito bom e interessante, gostei e quero mais aulas como esta. Acho-as muito importantes porque todos os dias o nosso país sofre fortes ataques do inimigo e precisamos de reforçar [as forças armadas] com novos soldados para não perdermos os antigos”, comenta.
O dia está a fazer algum efeito nas escolhas futuras do jovem, que vai mostrando os vários gadgets do colete que enverga, desde o sistema de rádio a um punhal. Quando ali entrou queria apenas ser “pasteleiro”, mas agora confessa que está com dúvidas entre ser apenas um “técnico alimentar” ou “cozinheiro militar“. Inclinado para este último, complementa: “Sempre gostei muito da carreira militar. Já gostava antes, mas comecei a gostar ainda mais durante a guerra porque vi como os militares são realmente importantes para defender o nosso país.” O que joga na consola? “Jogos de guerra, claro”.
Diz estar a “sofrer diretamente com a guerra”, até porque faz parte de “uma família de militares”. Mas sobre isso, já tinha avisado, não quer falar. Despede-se a sorrir, sem nunca despir o colete. “Enquanto o ‘chefe’ me deixar, vou ficar com ele”.
Formação ou mobilização? Estão as crianças de 15 anos a dez da linha da frente?
Continuamos no rés-de-chão. Piso 1, porque “na Ucrânia não há piso zero”. Rapazes e raparigas, todos juntos, conversam pelos sofás de um espaço amplo antes de serem chamados a disparar. Salta a vista a primeira diferença para o antigo programa soviético, em que só os rapazes é que aprendiam a disparar, enquanto as raparigas aprendiam cuidados médicos. “Nestes graus de escolaridade, não temos distinção: o treino é igual para rapazes e raparigas. E não binários“, diz Vladyslav Andriyovych.
A aposta no programa “Defesa da Ucrânia” surge ao mesmo tempo em que há dificuldades de recrutamento, mas as autoridades ucranianas garantem que não há uma relação direta entre ambos. “É preciso dar ênfase a que conclusão destes programas não vai terminar na mobilização”, escreve o ministério da Defesa. Essa continua a ser obrigatória apenas aos 25 anos, embora a impedimento para sair do país tenha baixado neste mês de setembro para os 22 anos. Existe, porém, o alistamento voluntário, que pode ser feito entre os 18 e os 25.
Para lá da linha oficial, é assumido que há o desejo de incutir uma cultura mais militarizada nos jovens ucranianos. Um alto diplomata ucraniano explicou ao Observador sem rodeios: “Temos de olhar para Israel. Israel vive rodeada de vizinhos inimigos e é bastante claro que toda a população deve cumprir serviço militar. A Ucrânia vai ter sempre aquele vizinho inimigo e, por isso, deve pensar mais como Israel”.
Voltando ao centro, ainda antes de disparem as armas, é dado um contexto aos jovens sobre as regras e o porquê da Rússia ser uma ameaça. “É importante termos jovens conscientes que compreendam porque estão a fazer parte da história da Ucrânia e o que está a acontecer, de uma forma mais geral, com o nosso agressor”, conta Vladyslav Andriyovych.
O responsável do centro garante que quer que “os miúdos desenvolvam a sua própria consciência, pensem pela própria cabeça, e não executem apenas as tarefas como robôs. Não queremos que eles se limitem a obedecer a ordens, mas que ganhem as próprias ferramentas para pensar e desenvolverem até competências de liderança”.
Vladyslav Andriyovych insiste em não relacionar diretamente o programa com a mobilização. “Não queremos que todas estas crianças vão combater mais tarde. Nós queremos ensiná-los e dar-lhes uma experiência que lhes pode ser útil tanto em contexto militar como na vida civil, no próprio quotidiano”. Um outro oficial já tinha dado como exemplo de como podia ser útil as crianças aprenderem a manusear armas: “Quantos jovens não passaram a ter armas em casa quando os pais regressam da linha da frente? É importante saberem como funcionam, até para evitar acidentes.”
Os adolescentes, enquanto esperam pela sua vez, continuam a espreguiçar-se em sofás e cadeiras naquele espaço visualmente frio. Literalmente, cinzento. De betão armado, a mesma matéria dos bunkers de superfície que existem um pouco por toda a Ucrânia. Entre os jovens, há quem vá mostrando os tiros que deu atrás dos biombos de segurança, mas há quem esteja mais interessado em jogar candycrush enquanto aguarda pelas ordens militares do fundo da sala.
Os jovens que ali se apresentam ao serviço vêm de vários pontos da Ucrânia e, naquele dia, são todos de escolas relacionadas com cozinha ou pastelaria. Todos, miúdos e graúdos, têm uma ligação mais direta ou indireta com a guerra. O próprio diretor do centro, que tem 27 anos, antes do início da guerra em fevereiro de 2022, era instrutor de Combat Hopak — uma dança tradicional ucraniana que é também uma arte marcial. Depois esteve seis meses na linha da frente a operar drones, sendo especialista em Mavic. Foi um dos guias dos famosos “olhos do céu” da “Mavic Ukrainian intelligence“. Acabou, no entanto, por ser dispensado para ir ser formador em Strilecha, Kharkiv. Desde então teve sempre como missão “ensinar as crianças no âmbito programa Defesa da Ucrânia.”
Andriyovych fala com orgulho da sua missão como parte um projeto educativo mais abrangente: “É espantoso como eles num momento estão a manusear uma arma e minutos depois estão numa aula de harpa“. E prossegue na descrição da sua missão no centro: “Primeiro damos a teoria e depois eles aplicam a prática. Aprendem a usar walkie-talkies, rádios, passam por simuladores e aprendem a pilotar pequenos drones, de plástico, que lhes dão as bases”. Andriyovych mostra depois ao Observador as várias armas que são dadas aos jovens para que as possam “sentir“: duas metralhadoras, dois lança-rockets e drones. “Eles aprendem a usá-las e as armas são reais, mas as balas não”, repete.
Além de aprenderem a lidar com as armas também há, explica o instrutor, “treino tático” muitas vezes com recurso a “laser tags“, em que — quando são atingidos — os formandos sofrem apenas “um pequeno choque elétrico”. Assim, explica Andriyovych, sentem algo, mas estão em segurança.
Solomiya e os shaeds no telhado
Subimos dois andares no moderno edifício-fortaleza do Estado ucraniano. É lá que está a outra metade do grupo de mais de 50 jovens que estão a receber formação num dia quente de setembro. Ao fundo vê-se uma roda de jovens que têm entre os 15 e os 16 anos. Estão a aplicar as técnicas que aprenderam de uso de um torniquete que a formadora lhes ensinou minutos antes.
Andriyovych explica ao Observador o que se está a passar ali. “Trata-se de um jogo para ver quem consegue colocar o torniquete mais rápido. Neste caso, eles têm a missão de estancar uma lesão na perna esquerda. Assim que acabam, levantam o braço, registam o tempo e depois disso o instrutor vai verificar se ficou bem colocado”, explica o diretor do centro. “Acabei!”, “acabei!”, “acabei!”, vai-se ouvindo no fundo da sala, à medida que os torniquetes apertam as pernas dos menores.
“Neste caso é um grupo de 27 raparigas e um rapaz. Eu diria que ele é um sortudo”, brinca o instrutor. Passando rapidamente para um registo mais sério, explica que “vêm de diferentes regiões da Ucrânia” e que o primeiro contacto que têm antes da jornada diária de treino é “com um psicólogo que tenta conhecê-los melhor”. É depois desse contacto com o psicólogo, explica Andriyovych, “que os dividimos em grupos”, mas “há casos em que o psicólogo, se vir necessidade disso, vai trabalhar com as crianças em separado”.
Entre os jovens autorizados pelos pais a falar, Andriyovych tenta recrutar um para falar com o Observador. “Quem é o melhor?”; “Quem é o mais velho?”; “Quem é o mais tagarela?”. E, após algumas alunas se terem voluntariado, decreta: “Venha, então, a mais tagarela“. À semelhança do que fez no andar de baixo, o diretor do centro vai para outra divisão para não condicionar a entrevista.
A “tagarela” é Solomiya, de 15 anos, que ainda não foi à carreira de tiro, ao contrário da sua homónima que tem a mesma idade e que o Observador fotografou minutos antes no tiro ao alvo russo imaginário. Solomiya também garante estar a “gostar” do dia — ainda por cima foi das mais rápidas no jogo dos torniquetes. Começa por dizer que esteve a ver “vídeos sobre o combate dos ucranianos e a invasão russa”. Minutos antes, Vladyslav Andriyovych já tinha admitido a existência desses vídeos-propaganda, que são mostrados sempre que os alunos estão na primeira vez no centro. O que era o caso. No vídeo — a que o Observador não assistiu — é explicado o contexto da invasão e o atual estado da Guerra.
Solomiya também quer ser pasteleira. A jovem diz que “é um pouco assustador viver na Ucrânia”, mas logo se conforma: “Não há nada a fazer. Eu quero viver na Ucrânia, ainda não quero sair para o estrangeiro”. É com subtileza mas, apesar de dizer que não quer ir embora, Solomiya não deixa de colocar um “ainda” na ideia de sair do país.
E explica com frieza o porquê de sentir medo: “Isto é real“. Solomiya revela como umas noites antes ficou com “muita ansiedade” enquanto “ouvia os shaeds a passar mesmo por cima do telhado da minha casa”. Os drones de fabrico iraniano utilizados pelos russos caíram ou seriam abatidos mais longe, mas morreram duas pessoas nesse ataque a Lviv. Mesmo longe da linha da frente, a política do medo operada por Moscovo teve o efeito pretendido. É isso que comprova o relato de ansiedade Solomiya.
Como a maioria das crianças, Solomiya tem um tio (que “também é padrinho”), a lutar na linha da frente. “É enfermeiro militar”, diz. É por isso que é tão boa com os torniquetes? “Talvez”, diz, enquanto dá um sorriso envergonhado. Afinal não é tão tagarela assim, apesar de se oferecer para responder a mais questões. Afinal, continua sem pressa para voltar brincar, de forma séria, à guerra. Que não é brincadeira. É, palavras da própria, “real”.