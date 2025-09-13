Crianças que disparam. Como a Ucrânia prepara os filhos para a Guerra

Chegam à carreira de tiro de ombros caídos, sem pressa para disparar e com um entusiasmo limitado. Oleksandr, 15 anos, é o primeiro a ser chamado pelo instrutor e prefere disparar a kalashnikov de pé. O mesmo Oleksandr que minutos antes brincava nos puffs com os seus colegas do décimo ano do curso técnico de cozinha, agora atira ao alvo às ordens de Rostyslav Ripchak, um veterano vestido com farda militar. As armas são verdadeiras, as balas similares às de airsoft e as regras rígidas. Militares.

“Próximo!” Seguem-se Sofia, 15, Solomya, 15, e Anastasia, 15, todas com a mesma idade e o mesmo ritual: metem os óculos de proteção, apontam ao alvo e, por fim, disparam. Escolhem se o devem fazer em pé ou sentados. “Para atingir os russos, tanto faz estar em pé ou deitado“, comenta um dos instrutores com o Observador.

Não são crianças-soldado, mas são crianças que aprendem a disparar como soldados. Sem a invasão da Rússia estariam apenas a aprender a confecionar um kolatch ou qualquer outro doce típico ucraniano, mas vão passar o dia num centro de tiro onde seguram em lança-rockets, experimentam drones, montam metralhadoras e têm cursos de primeiros socorros. O Observador visitou, em Lviv, um dos mais modernos centros de formação da Ucrânia do programa “Defesa da Ucrânia” — que, após um grande impulso em 2024, abrangia já, números deste verão, 280.000 estudantes do ensino secundário. Entre eles há um rapaz com uma determinação à prova de bala e uma rapariga com shaeds no telhado — e o Observador falou com ambos.

Há uma semana, o programa foi alargado aos alunos do ensino superior — que, não só treinam com munições reais como estão obrigados a fazer 300 horas letivas. Se não o fizerem, são expulsos da universidade.

Programa alargado este mês ao ensino superior ↓ Mostrar ↑ Esconder O programa “Defesa da Ucrânia” tem sido um sucesso no 10º e 11º anos de escolaridade, que são ainda na maior parte da Ucrânia os últimos anos de secundário (o país está em transição para um sistema de 12 anos para se uniformizar com a Europa). Com base nisso, este mês a Ucrânia introduziu o Treino Militar Geral Básico (TMGT), que é obrigatório para estudantes em instituições de ensino superior. A mudança surge na sequência de alterações à Lei sobre o Serviço Militar assinada por Volodymyr Zelensky no início do ano, a 15 de janeiro de 2025. A Ucrânia continua a rejeitar comparações com os tempos da URSS e o Ministério da Defesa opta por destacar que o programa “foi desenvolvido tendo em conta os desafios atuais e a experiência dos principais países europeus, incluindo a Polónia, a Finlândia e os países bálticos.” Os grandes objetivos passam por “cultivar competências militares essenciais entre os jovens e garantir que os cidadãos estão preparados para defender o Estado.” O programa, explica o ministério da Defesa da Ucrânia, foi “incorporado no currículo educativo das instituições de ensino superior”. E, garantem as autoridades, foi redefinido o “conceito tradicional de treino militar”, que foi “transformado numa ferramenta educativa para o crescimento pessoal e profissional dos jovens.” Este treino obrigatório inclui 300 horas letivas, que se divide num curso teórico (90 horas letivas) e num curso prático (210 horas letivas), ministrado em centros de formação especializada das Forças Armadas da Ucrânia. Neste caso, já se disparam armas com balas a sério. Aqui, ao contrário do que acontece com alunos do secundário, já há uma diferenciação de género. A parte prática é “obrigatória para todos os homens considerados aptos para o exercício da profissão”, enquanto “as mulheres aptas para o exercício da profissão podem participar voluntariamente nas sessões de formação prática.” Entre os módulos estão táticas militar, cuidados paramédicos (primeiros socorros), treino psicológico, fundamentos da disciplina militar; direito internacional humanitário; e habilidades de tiro. O foco principal é, explica o Ministério da Defesa Ucraniano, a prática: “A formação em manuseamento de armas, a navegação terrestre ou a garantia da segurança pessoal em situações de combate”. Segundo a lei, a “recusa de um aluno do sexo masculino, considerado apto para o serviço militar, em realizar a parte prática do Treino Militar Geral Básico resultará na expulsão da instituição de ensino.” Já a vantagem deste treino é que, quando o concluírem, os alunos fazem o “juramento militar”, recebem uma especialidade militar e um certificado. Ao mesmo tempo ficam isentos do serviço militar básico obrigatório — que deve ser cumprido por todos os jovens entre os 18 e os 25 anos. Além disso, para ter emprego na função pública, nas autarquias ou no Ministério Público ucraniano é obrigatório cumprir este treino.

O programa já existia quando começou a invasão de larga escala em fevereiro de 2022, mas não era levado a sério. Agora, mais de 1.000 salas de aula foram transformadas para acolher materiais militares às quais se juntam 15 centros fora das escolas. A frequência deste treino vai ser obrigatório para todos os alunos até 2027.

O programa é agora mais duro e, no manuseamento das armas, aproxima-se do que existia nos tempos em que a URSS impunha aos seus alunos que soubessem montar e disparar uma AK-47. Estas aulas práticas militares ocorrem, de forma obrigatória, de três em três semanas ou, em alternativa, os alunos têm de ter 90 minutos letivos todas as semanas dentro da própria escola. Há, no entanto, várias diferenças para o antigo programa soviético. Apesar de a Rússia ter começado, também em 2024, um programa similar.

O programa-irmão do inimigo Rússia ↓ Mostrar ↑ Esconder Desde o dia 1 de setembro de 2024 que a Rússia introduziu uma disciplina obrigatória no ensino secundário que tem o nome de “Fundamentos de Segurança e Defesa da Pátria”. Os jovens entre os 15 e os 18 anos passaram a ter esta disciplina no currículo uma vez por semana e deixaram de ter a disciplina de “Fundamentos de uma Vida Segura”. A disciplina tem um manual principal, o livro “O Exército russo em Defesa da Pátria”. Num dos capítulos, como revelou a BBC, é abordada a “Operação Militar especial na Ucrânia” e se acusa Kiev de, desde 2014, ter iniciado uma “repressão a tudo que era russo: livros russos foram queimados, monumentos foram destruídos, canções russas e a própria língua russa foram banidas”, descrevem falsamente os autores.” No livro diz-se mesmo foram servidos “cocktails de sangue russo em restaurantes”. Zelensky também é visado no livro e acusado de querer adquirir nuclear, além de ter começado a guerra com a Rússia. Ao contrário do que acontece no caso ucraniano, aqui há mesmo um plano inclinado definido para culminar num alistamento no exército russo. No livro são descritos os passos para aderir às Forças Armadas desde os documentos necessários, o tamanho da foto, um link para o formulário de inscrição ou os centros de mobilização mais próximos. Os jovens são também alertados sobre o benefício de se juntarem ao exército desde os cuidados de saúde, passando por um bom salário até a três refeições diárias gratuitas. Deixa também claro que quem for recrutado e não comparecer ficará proibido de recorrer a crédito bancário, conduzir veículos ou registar um imóvel em seu nome.

Prosseguimos na carreira de tiro. Chega a vez do jovem Vladyslav, que se destaca dos colegas por ser ser o único que parece ter pressa para disparar — e para crescer — num país em guerra.

Vladyslav entre ser pasteleiro e cozinheiro militar

Vladyslav, 15 anos, não tira o colete. Distingue-se dos outros porque enverga aquela robusta vestimenta militar com orgulho e como se estivesse numa missão. Mantém a rigidez nos ombros e o olhar de sentinela. Apesar de menor, foi autorizado pelos pais a falar com jornalistas e voluntaria-se para falar com o Observador. O instrutor afasta-se, não quer condicionar o que o aluno diz — embora certamente lhe agradasse.