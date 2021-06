Eram quatro da manhã quando Virgínia das Neves e Cunha acordou com um estrondo. A mulher, que vivia no rés do chão do n.º 44 da Travessa de S. Mamede, a atual Rua Nova de S. Mamede, julgou tratar-se das pancadas de um martelo. Rapidamente mudou de ideias — às supostas marteladas, seguiram-se os gritos aflitos de uma outra mulher, que pedia por socorro. Assustada, Virgínia levantou-se da cama. Ao chegar à rua, cruzou-se com Manuel Lopes Pessoa, que vivia no n.º 38 e que saía disparado em busca de ajuda. Pessoa voltou pouco depois, acompanhado por um polícia da 10.ª esquadra de Lisboa, que andava a fazer a ronda. No primeiro andar do seu prédio, Josepha Greno, famosa pintora de flores, tinha disparado três tiros contra o marido, o também pintor Adolpho Greno, que jazia morto sobre uma poça de sangue no chão do quarto onde ambos dormiram.

A notícia espalhou-se rapidamente. Enquanto no primeiro andar do n.º 38 o polícia 192 fazia as primeiras diligências, uma pequena multidão reunia-se na rua que ainda hoje liga a Rua do Salitre à Rua da Escola Politécnica. E Virgínia apercebia-se de que o som de algo a cair, que tinha sucedido ao estrondo inicial, tinha sido o som do corpo de Adolpho Greno a cair da cama para o chão do apartamento onde morava. Enquanto fazia estas deduções, a criada dos Greno apareceu na rua e pediu-lhe que mandasse um dos seus filhos à vacaria buscar um pouco de leite. Adrião, de nove anos, foi enviado, regressando momentos depois com o leite que, veio-se depois a saber, se destinava ao pequeno-almoço da homicida.

Josepha Greno recebeu o polícia 192 com cerimónia. Admitiu-lhe tranquilamente que tinha assassinado o marido durante aquela madrugada de 26 de junho de 1901. Porém, quando o agente lhe indicou que tinha de o acompanhar ao Juízo Criminal, recusou-se a fazê-lo. “Acompanho-o onde quiser, senhor polícia, mas primeiro tem de me deixar almoçar. Vou tomar umas fatias de pão com manteiga e uma chávena de café com leite”, declarou. O polícia insistiu. O cabo 33, que depois apareceu, insistiu. Nenhum dos dois conseguiu demover Josepha de comer as suas torradas e beber o seu café, o que acabou mesmo por acontecer perante o pasmo dos agentes e dos vizinhos do rés-do-chão e segundo andar, que entretanto tinham enchido o apartamento. Serena, Josepha encaminhou-se para a sala de jantar, onde tirou, de cima do aparador, um bule. Encheu uma chávena, barrou uma fatia de pão com manteiga e comeu tranquilamente. Na divisão ao lado, o cadáver de Adolpho Greno continuava estendido no chão.

— Pronto!

Terminada a refeição, levantou-se. Colocou o chapéu e a capa e nem esqueceu o pó de arroz. Convencida de que voltaria rapidamente, procurou à saída tranquilizar a sobrinha e a criada: “Não se impacientem, que eu volto já”. Nunca mais voltou. Josepha morreu a 26 de janeiro de 1902 no hospital de Rilhafoles, onde foi internada ainda em junho de 1901 após um conselho médico-legal, presidido por Miguel Bombarda, ter concluído que o homicídio que tinha cometido era o resultado de uma doença mental. O caso foi noticiado pela imprensa como um “triunfo” para os alienistas, mas houve quem duvidasse da loucura da pintora de flores, que morreu aos 54 anos, de uma suposta doença renal, num quarto isolado do manicómio lisboeta. Bombarda, que tinha proibido as visitas, foi responsável pela autópsia que atestou as conclusões médicas. Estava também entre aqueles que confirmaram a identidade do cadáver — há sete meses que ninguém via Josepha Greno.