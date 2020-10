Um dos alegados crimes de corrupção passiva imputados a Manuel Pinho por ter recebido uma avença mensal de 14.963,94 euros do Grupo Espírito Santo (GES) corre o risco de ser declarado prescrito. Foi este o twist que deu um empurrão ao caso EDP em abril de 2018 e permitiu ao Ministério Público (MP) estabelecer uma conexão entre os alegados benefícios de 1,2 mil milhões de euros e os pagamentos realizados por ordens de Ricardo Salgado através da offshore Espírito Santo (ES) Enterprises, o alegado saco azul do GES.

O risco de prescrição aumentará exponencialmente caso a defesa de Pinho ganhe um recurso que está pendente no Tribunal Constitucional relacionado com a constituição de arguido do ex-ministro da Economia. Caso, pelo contrário, os argumentos do MP convençam o Constitucional, então o problema não se colocará no imediato devido à interrupção obrigatória do prazo de prescrição com a constituição de arguido em julho de 2017.

Recurso de Pinho decidido por filha de professor que deu parecer à EDP

Acresce a tudo isto a demora do Tribunal Constitucional em decidir o recurso do o ex-ministro da Economia. O requerimento do advogado Ricardo Sá Fernandes foi noticiado pelo Observador a 16 de julho de 2019, sendo que apenas terá dado entrada no Palácio Ratton cerca de quatro meses depois. Certo é que, passado quase um ano, o recurso continua por decidir, sendo que as alegações da defesa e as contra-alegações do MP apenas foram realizadas durante o último mês de setembro.

O Observador questionou o Constitucional sobre a perspetiva de um prazo para a emissão de decisão final, tendo fonte oficial respondido a 30 de setembro que “o processo em causa está a seguir os seus trâmites, encontrando-se a decorrer o prazo para as alegações do MP”.