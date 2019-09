Cristas, tão Trump como BE e PCP, adia o sonho americano no Barreiro, a um “dedinho” de distância de Costa

Cristas foi defender o privado, mas esbarrou na pressa dos passageiros que só queriam apanhar o barco público. Costa estava a um dedinho de distância. O sonho foi um sono e Trumps, afinal, há muitos

Com poucas horas de sono, Assunção Cristas arrancou a campanha no Barreiro para defender a versão portuguesa do sonho americano: abrir ao privado o que é só público, para melhorar a qualidade serviço. Cristas tem repetido que quer os portugueses a realizar os sonhos e ambições — limitados pelas “esquerdas — e partiu de barco para a margem sul (“sítio onde são feitos os sonhos”, na paródia de Rui Unas). Chegou quase a horas, mas quer mais qualidade no serviço: “Entendemos que deve ser aberta a travessia do Tejo a mais operadores e, portanto, aberto à concorrência“.

Foi uma aventura em “terra do inimigo”, como classificava um membro da comitiva centrista. “Há dez anos era impossível fazer isto: era só malta a passar e a dizer submarinos para aqui, submarinos para ali, Portas isto, Portas aquilo“, complementava o mesmo elemento do grupo. Nas urnas não está muito melhor. O CDS teve 1,2% no Barreiro nas Europeias, mas Cristas insistiu em esperar as pessoas no terminal fluvial daquela cidade. Não teve muito sucesso. De flyers na mão, a líder do CDS foi ignorada como qualquer jovem que distribui panfletos à porta do metro. A pressa para apanhar o barco era mais importante. Cristas ainda teve direito a um insulto, com direito a imprecisão enquanto falava aos jornalistas: “Estiveste em quatro ministérios e não fizeste nada. Vai trabalhar!”

Não muito longe dali, a um “dedinho esticado” de distância, mesmo no centro do Barreiro, estava António Costa. Mas se Cristas quer um modelo mais americano para os transportes, não enfiou a carapuça de estar isolada com Donald Trump na defesa da redução de impostos sobre os combustíveis, como tinha acusado na noite anterior o líder do PS. Se assim fosse, também dois terços da “geringonça” são como o presidente norte-americano: “Não estou nada preocupada com essas acusações e, aliás, devolvo-as aos parceiros do governo, BE e PCP, e que aprovaram na generalidade a proposta do CDS para retirar a sobretaxa do imposto sobre o gasóleo e a gasolina. Portanto, acho que é uma crítica aos seus parceiros de governação”.

Voltando ao sonho americano adiado para quem vive limitado ao transporte público para atravessar o Tejo, Cristas contou a história de uma pessoa que conhece, do Barreiro, que “perdeu uma oportunidade de trabalho porque o empregador lhe disse que não podia correr o risco de ter faltas ao trabalho.”

Assunção Cristas falou ainda sobre as reduções dos passes sociais implementados pelo governo PS, que o CDS não contesta. Porém, a líder centrista destaca que “além do passe, as pessoas têm de ter transportes para poder usar” e tem ouvido “críticas de pessoas que, apesar de terem o passe, não têm transporte, não têm o comboio, não tem o barco ou de repente teve a diminuição da qualidade de serviço, com a retirada de bancos do comboio”.

O flyer entregue por Cristas, além da abertura da travessia do Tejo a novos operadores, tinha uma segunda proposta: “Metro até Almada”. Isso é algo que a líder do CDS diz que “é preciso estudar”, já que “faz sentido ligar as duas margens do rio por meio ligeiro.

A ação acabou com uma espécie de análise pós debate de Cristas, que voltou a dizer que há um país para além de Lisboa e Porto “que António Costa desconhece, que vive do seu trabalho, que todos os dias se esforça para no final do mês poder receber algo mais e que todos os meses vê uma parte do seu dinheiro a ser transferida para os bolsos de Mário Centeno.” Cristas insiste que o ISP já “tirou das famílias e empresas portuguesas mil milhões de euros” e lembra a António Costa (perto, mas longe de mais para a poder ouvir) que “há muito país e muitas pessoas que, para trabalhar no país, têm de usar o seu transporte individual, não o usam para passear.”

Cristas admitiu ainda que “muito terá ficado por dizer” e que o objetivo do CDS era demonstrar que “há outras alternativas” à governação do PS. Há escolhas que se podem fazer. Cristas foi do Terreiro do Paço ao Barreiro, mas o objetivo do partido é fazer o percurso inverso e voltar um dia ao governo. A estreia não foi de sonho e ao fim de meia hora já Cristas seguia para Setúbal, num dia que terá mais de 500 quilómetros em deslocações.

