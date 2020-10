Silêncio Vs. Ultimato

Mas o primeiro take deste episódio já tinha acontecido dois dias antes, no domingo, em horário nobre na SIC, quando o comentador e ex-líder do PSD Luís Marques Mendes tinha anunciado aquilo que chamou de “reviravolta” nas negociações do Orçamento do Estado: afinal o PCP, que alguns (sobretudo o Bloco de Esquerda) davam como certo que estaria fora de jogo, estava afinal de acordo fechado com o Governo. Iria viabilizar o Orçamento. “Já acertaram tudo o que é essencial”. “É o que está combinado”, dizia o antigo líder do PSD, mostrando-se muito certo da informação que tinha.

Certo é que, nessa semana, dia 30 de setembro, o PCP tinha voltado a sentar-se à mesa das negociações com António Costa pela primeira vez desde julho. Jerónimo tinha deixado o Governo às escuras durante praticamente todo o verão, tendo inclusive cancelado uma reunião que chegou a estar marcada para 28 de agosto — e à qual o Bloco foi — por motivos de “agenda”. Primeiro, havia a Festa do “Avante!”, o tempo para falar aos militantes, e logo em ano de congresso e de autárquicas; só depois é que Jerónimo estaria novamente disponível para ouvir António Costa. As primeiras reuniões, de resto, tinham servido para isso mesmo: só ouvir. A comitiva comunista entrava muda e saía calada. Não fazia barulho mediático, não punha informações na comunicação social. E também pouco dizia sobre o que queria daquela negociação. Nada.

O Observador sabe que até meio de setembro tudo o que António Costa tinha para se agarrar do lado do PCP era o caderno de encargos que Jerónimo de Sousa tinha traçado no discurso de encerramento da Festa do “Avante!”. Costa sabia que o PCP queria o aumento do salário mínimo nacional (para 850 euros); queria a criação de um suplemento remuneratório para os trabalhadores dos serviços essenciais e permanentes; um subsídio de insalubridade, penosidade e risco; uma compensação remuneratória e reconhecimento da proteção social dos trabalhadores por turnos e do trabalho noturno; o alargamento do acesso ao subsídio de desemprego; a eliminação dos cortes salariais associados ao lay-off; a proibição dos despedimentos; o fim da caducidade da contratação coletiva.

A lista era longa mas chegou ao destinatário. No debate sobre o Programa de Recuperação e Resiliência, no Parlamento, a 23 de setembro, Costa deu nota disso mesmo: “Retive mais uma vez, como tenho feito disciplinadamente desde a sua intervenção no encerramento da Festa do “Avante!”, as múltiplas preocupações que revela e às quais procuraremos responder na apreciação conjunta que temos em curso“. As palavras não eram inocentes, foram escolhidas à medida dos ouvidos comunistas.

A cordialidade própria de parceiros estava lá, esteve sempre, e mesmo quando todos davam como certo que a distância do PCP era sinal de que os comunistas tinham um pé fora (as “teses” do partido ao Congresso, conhecidas um dia depois desse debate, ainda vieram dar mais força a isso por descolarem do PS e da geringonça), Costa agarrava-se à velha e infalível coerência comunista. É que já na negociação do Orçamento para 2020, a primeira da era pós-geringonça, tinha sido assim: com o PCP mais distante por não ter um acordo político, que o amarrasse e mais focado em reuniões técnicas do que políticas, nem por isso deixaram de votar a favor. Nem de propósito, o primeiro-ministro não se cansava de recordar, a quem o quisesse ouvir, as palavras do líder parlamentar comunista, João Oliveira, depois do voto contra no Orçamento Suplementar: um voto contra no Suplementar diz apenas respeito ao Suplementar e não compromete negociações futuras.

Quando o PCP só dava silêncio, era a isso que o Governo se agarrava. E nunca achou que o PCP devia ser dado como perdido. Antes pelo contrário. Aliás, António Costa sempre teve a perceção — e isto já vem dos tempos da geringonça — que o PCP é o parceiro mais confiável e que nem é preciso nada escrito para o vincular a acordos. A comitiva comunista é muitas vezes elogiada, dentro de portas, pelo chefe do Governo que tem especial apreço pela preparação dos elementos que integram as comitivas negociais do PCP. Por tudo isto, Costa não se deixa abalar facilmente com as mudanças de tom e de forma de participação nestes encontros orçamentais por parte dos comunistas. Sabe que no final vai e quase nunca racha, mesmo que os comunistas cinjam o negócio com o Governo a reuniões técnicas e menos políticas, como acontecia nos tempos da geringonça.

No lado do Bloco essa participação continua a não ser considerada suficiente. Catarina Martins entrou mesmo na penúltima reunião com o primeiro-ministro a pedir mais encontros de alto nível com o primeiro-ministro. O partido que lidera andava impaciente com a falta de avanços do lado do Governo quando se aproximava a data da entrega do Orçamento do Estado o Parlamento. E ficou especialmente irritado quando ouviu António Costa deixar um ultimato numa entrevista ao Expresso.

No fim de agosto, com as negociações suspensas há um mês, o primeiro-ministro fazia a rentrée com esta frase: “Se não houver acordo, é simples: não há Orçamento e há uma crise política”. O BE não gostou e a partir daí sentiu-se a tensão entre as partes. Os bloquistas dramatizaram a “chantagem”, dizendo que se for para isso então o Governo tem sempre o PSD para aprovar orçamentos. Marcelo pôs água na fervura, disse ‘crise política’ nem em sonhos, e na segunda reunião, segundo conta fonte bloquista, “o primeiro-ministro já apareceu com outra postura”.